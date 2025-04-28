Subaru раздаст владельцам по 5 тысяч долларов, но адвокаты получат больше 7 миллионов 

Спустя более пяти лет юридических споров Subaru наконец-то согласилась урегулировать судебный иск в США, согласно которому в некоторых ее популярных моделях существует риск растрескивания лобового стекла.

Японский автопроизводитель согласился возместить расходы тем, кому пришлось заменить или отремонтировать свои ветровые стекла, а также заплатить четырем истцам, подавшим на компанию в суд. Но интереснее в этом деле выглядит совсем другое, ведь настоящими победителями в нем оказались адвокаты.

В иске, поданном в 2019 году, Subaru обвиняли в использовании дефектных лобовых стекол в моделях Forester и Outback 2017-2019 годов выпуска, но затем этот список был расширен.

Subaru Outback 2018

Выяснилось, что подобная проблема может затронуть также модели: Ascent 2019-2022 годов, Outback 2020-2022 годов, а также Legacy 2020-2022 годов. Владельцы этих машин смогут получить от Subaru выплату, если столкнулись с проблемой растрескивания ветровых стекол.

Каждый истец получит дополнительно 5 тысяч долларов (413 тысяч рублей), но сильнее всего с этого дела разбогатеют адвокаты, выплата которым составит 7 миллионов 250 тысяч долларов (почти 600 миллионов рублей).

Треснувшее лобовое стекло в автомобиле Subaru (фото из соцсетей)

Впрочем, претендовать на возмещение смогут далеко не все владельцы потенциально дефектных машин. Subaru утверждает, что для получения выплаты за треснувшее лобовое стекло, трещина должна иметь определенные характеристики.

В частности, форму одной линии, проходящей от или через одну различимую точку удара и достигать края лобового стекла. При этом сама точка удара должна быть не менее 5 мм в диаметре.

Чтобы доказать, что владельцы сталкивались с такой проблемой, их попросят предоставить как минимум одну фотографию такой трещины. Тем, у кого остались в телефоне эти снимки, Subaru выплатит 125% от стоимости ремонта. Тем, кто пережил замену или ремонт стекла дважды возместят 150%, а тем кто трижды – сразу 200%.