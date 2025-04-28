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Новый брутальный рамный внедорожник Kia хочет бросить вызов Toyota Prado 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Споры о дизайне новой внедорожной модели Kia Tasman не утихают по сегодняшний день, но сама она пользуется очень высоким спросом и объем заказов на нее продолжает расти. Но в полке «идей» южнокорейского автопроизводителя имеется также кое-что, что может стать для проекта «Тасман» вишенкой на торте. 

Ходят слухи, что Kia собирается выпустить полноценный рамный внедорожник, построенный на основе своего нового пикапа. В качестве потенциальных конкурентов этой модели называют Ford Everest, Isuzu MU-X и даже Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщает австралийский портал «CarsGuide», опубликовавший неофициальные рендеры такого автомобиля, планы по его выпуску уже обсуждаются в высших кругах руководства «Киа». 

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Неофициальный рендер внедорожника Kia, построенного на базе пикапа Tasman (Thanos Pappas)

На выложенных в Сеть рендерах новый бюджетный рамный внедорожник Kia примерил точно такую же переднюю часть кузова, что и его родственник-пикап Tasman. Однако за счет перекроенной кормы, которая сзади вместо грузовой платформы использует традиционное закрытое пространство, автомобиль выглядит почти как военный вездеход.

Для того, чтобы навязать борьбу своим конкурентам, Kia придется добавить машине больше шумоизоляции, а также, вероятно, предложить для нее третий ряд сидений.

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Интерьер пикапа Kia Tasman

А вот техническую сторону гипотетически возможная новинка южнокорейской марки со 100-процентной вероятностью переймет у оригинальной модели Tasman, унаследовав у той как бензиновый 2,5-литровый турбомотор на 281 лошадиную силу, так и 2,2-литровый дизельный двигатель, развивающий 210 л.с. мощности. 

Ассистировать обоим будет восьмискоростная автоматическая коробка передач, но для дизельного ДВС, вероятно, предложат также МКПП. За внедорожные качества в машине будет отвечать система заднего привода в базовой версии, а также полного в более дорогих вариантах с понижающей передачей, блокировкой дифференциала сзади. 

Когда такой автомобиль может появиться в продаже источник информации пока не уточняет. 

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Фото:Thanos Pappas, Kia
ИСТОЧНИК:CarsGuide

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