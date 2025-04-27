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Новый Subaru Outback показали в версии для дачников

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Subaru Outback Baja Rendering 3

Реформенный Subaru Outback был представлен в начале этого месяца на автосалоне в Нью-Йорке. И реакция на машину была, мягко говоря, неоднозначной. Некоторые поклонники этой модели все еще пытаются осмыслить изменения не только в дизайне, но и в общем стиле кузова кроссовера. 

На днях независимый художник «Digimods Design» пошел еще дальше и показал, что нынешний дизайн Outback гораздо лучше подошел бы не SUV, а пикапу, который мог бы навязать борьбу бестселлеру Hyundai Santa Cruz и стать отличным вариантом для дачников. 

Subaru Outback Baja Rendering 1
Спекулятивный рендер несуществующего пикапа Subaru на базе Outback

Проект существующего лишь в виртуальном мире пикапа обзавелся названием Subaru Rat. Вымышленная машина с двойной кабиной получила оформление передней части кузова в стиле нынешнего Outback, однако ее удлиненная колесная база и задний свес превратили ее в подобие утилитарника. 

Примечательно, но в линейке Subaru уже был один пикап. Машину звали Baja и выпускали на протяжении 4 лет (с 2022 по 2006 годы). Ранее руководство Subaru намекало, что хотело бы вернуть такой автомобиль в строй в современном варианте. 

Subaru Outback Baja Rendering 2
Спекулятивный рендер несуществующего пикапа Subaru на базе Outback

Если ему действительно будет суждено появиться на свет, то, по крайней мере судя по этим изображениям, лучшего варианта для его основы, как Subaru Outback, похоже, не найти.

Напомним, свежий «Аутбэк» получил под капот 2,4-литровый оппозитный четырехцилиндровый  турбомотор на 260 лошадиных сил, который, к слову, выглядел бы для пикапа даже более подходящим, чем обычный «атмосферник». А наличие у утилитарника системы симметричного полного привода сделало бы машину грозным конкурентом не только Hyundai Santa Cruz, но и Ford Maverick.

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Фото:Digimods Design

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