Ветеран «офф-роуда» от Toyota пережил современный апгрейд

Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado (250) без малого два года назад, попутно не забыв о классической модели LC70. Автомобиль, считающийся ветераном в своем семействе, продается на протяжении 40 лет и пока не собирается на пенсию. Более того, для него то и дело выпускают обновления.

Недавно свой комплект доработок для «семидесятки», остающейся бескомпромиссным вездеходом, подготовило ателье «Jaos» совместно с «Modellista».

Модернизированный Toyota Land Cruiser 70

Один из «вечных» автомобилей «Тойоты» наделили новым передним бампером с современным светодиодным освещением, добавили ему алюминиевые защитные пластины под днищем с двух сторон, а также укомплектовали внедорожник удобным багажником на крыше для экспедиций.

Кроме того, в оснащение Land Cruiser 70 вошел брезентовый чехол для «запаски» и 18-дюймовые бронзово-матовые колеса X-Claw III, придавая классической машине более уникальный и современный внешний вид.

Механически автомобиль никак не изменился и использует 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор, работающий в паре как с механической, так и с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составляет 204 лошадиные силы, а его максимальный крутящий момент равен 450 Нм.

За внедорожные характеристики в этой модели отвечает трансмиссия «Парт Тайм» с полным приводом и двумя неразрезными мостами.

Стоимость комплекта доработок для Toyota Land Cruiser 70 от Jaos и Modellista пока не раскрывается.