В автомобилях Nissan могут на ходу открываться двери: на компанию подают в суд

Компания Nissan в последнее время все чаще становится фигурантом различного рода судебных исков. Один из них недавно пришелся на сразу три модели японского автопроизводителя: Altima (2013-2025 годов выпуска), Sentra (2013-2025 годов выпуска) и Rogue (2014-2025 годов выпуска).

Согласно жалобе со стороны их владельцев, в машинах существует дефект дверных замков, который скрывается компанией. В результате есть высокая вероятность, что двери автомобилей могут неожиданно открыться во время движения, а в некоторых случаях, наоборот, не открыться, когда это необходимо.

Интерьер Nissan Altima

Главным истцом является жительница США Дина Халифа, которая приобрела кроссовер Nissan Rogue 2020 года выпуска 13 марта 2020 года.

Что интересно, сама она с обозначенным дефектом дверных замков не сталкивалась, но недовольна, что Nissan не сообщил ей о нем во время приобретения машины.

По словам женщины, если бы она знала о такой потенциальной проблеме в своем авто, то никогда бы его не купила.

Nissan Sentra

В иске приводится также несколько жалоб, поданных в организацию NHTSA за последние годы.

Один из владельцев Rogue 2018 года выпуска рассказывал, что не смог попасть в свой «паркетник», потому что в нем сработал привод дверного замка. В то время как другой (автомобиль 2019 года выпуска) говорил, что в его машине вышли из строя все четыре дверных замка, заперев 5-месячного ребенка внутри автомобиля.

В коллективном иске отмечается, что в дополнение к дверям, которые могут открываться во время движения автомобиля, они могут самопроизвольно запираться или отпираться. В некоторых других сообщениях говорилось, что автоматические двери выходили из строя одновременно с механизмом блокировки двери.