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В автомобилях Nissan могут на ходу открываться двери: на компанию подают в суд

Текст: Алексей Шмидт
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2021 Nissan Rogue Long Term 31

Компания Nissan в последнее время все чаще становится фигурантом различного рода судебных исков. Один из них недавно пришелся на сразу три модели японского автопроизводителя: Altima (2013-2025 годов выпуска), Sentra (2013-2025 годов выпуска) и Rogue (2014-2025 годов выпуска).

Согласно жалобе со стороны их владельцев, в машинах существует дефект дверных замков, который скрывается компанией. В результате есть высокая вероятность, что двери автомобилей могут неожиданно открыться во время движения, а в некоторых случаях, наоборот, не открыться, когда это необходимо. 

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Интерьер Nissan Altima

Главным истцом является жительница США Дина Халифа, которая приобрела кроссовер Nissan Rogue 2020 года выпуска 13 марта 2020 года. 

Что интересно, сама она с обозначенным дефектом дверных замков не сталкивалась, но недовольна, что Nissan не сообщил ей о нем во время приобретения машины.

По словам женщины, если бы она знала о такой потенциальной проблеме в своем авто, то никогда бы его не купила. 

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Nissan Sentra

В иске приводится также несколько жалоб, поданных в организацию NHTSA за последние годы.

Один из владельцев Rogue 2018 года выпуска рассказывал, что не смог попасть в свой «паркетник», потому что в нем сработал привод дверного замка. В то время как другой (автомобиль 2019 года выпуска) говорил, что в его машине вышли из строя все четыре дверных замка, заперев 5-месячного ребенка внутри автомобиля. 

В коллективном иске отмечается, что в дополнение к дверям, которые могут открываться во время движения автомобиля, они могут самопроизвольно запираться или отпираться. В некоторых других сообщениях говорилось, что автоматические двери выходили из строя одновременно с механизмом блокировки двери.

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Фото:Nissan

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