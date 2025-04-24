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Новый Audi TT показали на реалистичных рендерах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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История современного Audi выглядит странной. Немецкий автопроизводитель премиум-класса сейчас продает не так много автомобилей, как раньше, но, похоже, это его не заботит. 

Вместо того, чтобы работать над возвращением популярности своих машин, ингольштадтский автогигант озабочен созданием нового суббренда AUDI, который будет выпускать исключительно электромобили.

Кроме того, планы компании в электросегменте заходят так далеко, что пару месяцев назад даже появились слухи о возрождении знаменитого купе TT, которое может вернуться в виде чистой «электрички», либо подключаемого гибрида.

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Спекулятивный рендер нового Audi TT

Как будет выглядеть такой автомобиль, если это действительно произойдет, на днях показал цифровой художник из Малайзии Theottle, выложивший в Сеть первые неофицальные рендеры современного Audi TT.

В основу проекта возрожденного виртуально купе «Ауди» лег кузов концепт-каров Sport Quattro и e-Tron Sportback, а также элементы прототипа Audi PB18. Машине достался схожий с оригинальным TT кузов с покатой линией крыши, но современное оформление «передка», кормы и боковин с потайными дверными ручками. 

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Спекулятивный рендер нового Audi TT

Автомобиль наделили широкой решеткой радиатора, которая, к слову, что подключаемому гибриду, что электромобилю без надобности. Кроме того, машине достались стремительные фары спереди и узкие светодиодные фонари сзади. 

Чего ожидать от технической стороны нового Audi TT, если машине решатся дать еще один шанс, пока сказать сложно. 

Ранее немецкие СМИ писали, что руководство «четырех колец» видит такой автомобиль как прогулочный спорткар, на котором будет приятно ездить по горным серпантинам. 

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Фото:Theottle

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