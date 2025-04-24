Автомобили Honda, которые в реальности совсем не «Хонды»

Компания Honda построила свою репутацию, разрабатывая автомобили собственными силами. Одержимая надежностью и производительностью компания неохотно работала со своими потенциальными конкурентами, но в истории этого автопроизводителя все же есть тройка таких примеров.

Партнерские отношения не длились долго, но стали результатом нескольких моделей Honda, которые фактически «Хондами» не являются.

Honda Passport

В середине 90-х в моде были внедорожники, но у Honda с ними была «напряженка». В итоге руководство японской компании пришлось заключить сделку с Isuzu и переименовать ее внедорожник Rodeo в Honda Passport.

Машины отличались друг от друга внешне, но использовали один и тот же двигатель и раму. Именно первый «Паспорт», построенный на базе Suzuki, дал «Хонде» точку опоры для развития сегмента SUV и запуска собственных моделей СR-V (в 1997-м) и Pilot (в 2003-м году).

Honda EV Plus

К 1997 году Honda ударилась в электрокары. Заключив соглашение с компанией Panasonic, «Хонда» использовала ее технологии (никель-металлгидридные аккумуляторы) для своего первого и истории электромобиля EV Plus.

Проект не стал массовым. С конвейера сошло всего 340 таких хэтчбеков, а в 1999-м году он был полностью свернут.

Honda Prologue

Самым современным примером автомобиля Honda, который в реальности не совсем машина этой компании, является кроссовер Prologue. В 2022-м году японский автогигант объявил о планах совместно с General Motors выпустить линейку доступных электромобилей.

Все они должны были использовать платформу GM Ultium, а первенцем этого проекта предстояло оказаться кроссоверу Prologue.

В итоге машина вышла на рынок и даже неплохо показала себя с точки зрения продаж, но дальнейшее расширение этой линейки автомобилей было прекращено. А сам батарейный «паркетник», использующий технологии General Motors, со временем могут снять с конвейера.