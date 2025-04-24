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Бюджетный седан Honda научили проезжать без дозаправок более 1000 км

Текст: Ростислав Архипов
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В России модельная линейка компании Honda известна в большинстве своем седанами Civic и Accord, но у этого японского автопроизводителя в рукаве есть и другие 4-дверки. 

Одна из них – бюджетник City, адресованный развивающимся азиатским рынкам. Недавно эта модель прошла через обновление, которое позволило заметно увеличить уровень ее дальнобойности.

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Обновленный Honda City e:HEV

Модернизированная Honda City получила под капот бензиново-электрическую силовую установку e:HEV, средний расход топлива которой составляет всего 3,7-литра на 100 км пути.

Согласно паспортным характеристикам, в новой гибридной модификации отныне машина способна преодолевать дистанцию без дозаправок в 1072,7 км. 

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Гибридная система, работающая под капотом обновленного Honda City, использует 1,5-литровый атмосферный мотор i-VTEC, который функционирует в паре с двумя электрическими двигателями.

Машина работает от электрической тяги при старте с места и на низких скоростях, а сам ДВС активируется только при ускорениях или подъемах. 

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Аналогичная система ранее была внедрена в другую популярную компактную модель «Хонды» – хэтчбек Fit для Китая. Благодаря ей машина вошла в список из 113 самых экономичных транспортных средств, раскрытых Энергетическим управлением Министерства экономики КНР. 

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Что касается реформенного Honda City с дальнобойной силовой установкой, то такие автомобили сейчас предлагаются только в Малайзии. Впоследствии их начнут продавать и на других рынках стран Юго-Восточной Азии.

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Фото:Honda

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