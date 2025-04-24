Продается Nissan GT-R, который раньше принадлежал чемпиону Формулы-1

Спортивные автомобили, которыми владели знаменитости, выглядят гораздо желаннее для многих, чем машины простых людей. А когда речь заходит о гонщиках Формулы-1, да еще и чемпионах, то внимание к таким авто со стороны потенциальных покупателей взлетает до небес.

Один из таких примеров спорткар Nissan GT-R R35 2009 года выпуска, выставленный на торги «Collecting Cars».

Nissan GT-R 2009 года выпуска Дженсона Баттона

Согласно описанию к данному лоту, машина ранее принадлежала чемпиону Формулы-1 Дженсону Баттону. Как раз в 2009-м британец завоевал первый и единственный в своей карьере титул в «Королевских гонках», выступая за команду Brawn GP.

Автомобиль окрашен в черный цвет, но затянут в аналогичную по оттенку матовую пленку. Его 3,8-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом VR38DETT выдает 485 лошадиных сил, а пробег составляет всего 27 тысяч километров.

Судя по фотографиям, машина находится в идеальном состоянии. Салон GT-R, которым владел гонщик Ф-1, имеет лишь один визуальный недостаток – небольшой залом кожи водительского кресла.

Никаких очевидных проблем с кузовом автомобиля также нет, но непонятно как дела обстоят под пленкой.

Повлияет ли эффект бывшего владения машиной чемпионом Формулы-1 с точки зрения цены пока непонятно.

На момент публикации этой заметки стоимость автомобиля составляет 28 тысяч 250 фунтов стерлингов или 3 миллиона 112 тысяч рублей, но до конца торгов остается еще целых 5 дней.