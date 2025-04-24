ДомойАвтоновости сегодняПродается Nissan GT-R, который раньше принадлежал чемпиону Формулы-1

Продается Nissan GT-R, который раньше принадлежал чемпиону Формулы-1

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия JSH01591 HDR 1

Спортивные автомобили, которыми владели знаменитости, выглядят гораздо желаннее для многих, чем машины простых людей. А когда речь заходит о гонщиках Формулы-1, да еще и чемпионах, то внимание к таким авто со стороны потенциальных покупателей взлетает до небес.

Один из таких примеров спорткар Nissan GT-R R35 2009 года выпуска, выставленный на торги «Collecting Cars».

15 04 AS 11 1
Nissan GT-R 2009 года выпуска Дженсона Баттона

Согласно описанию к данному лоту, машина ранее принадлежала чемпиону Формулы-1 Дженсону Баттону. Как раз в 2009-м британец завоевал первый и единственный в своей карьере титул в «Королевских гонках», выступая за команду Brawn GP.

Автомобиль окрашен в черный цвет, но затянут в аналогичную по оттенку матовую пленку. Его 3,8-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом VR38DETT выдает 485 лошадиных сил, а пробег составляет всего 27 тысяч километров.

JSH01645 HDR

Судя по фотографиям, машина находится в идеальном состоянии. Салон GT-R, которым владел гонщик Ф-1, имеет лишь один визуальный недостаток – небольшой залом кожи водительского кресла. 

Никаких очевидных проблем с кузовом автомобиля также нет, но непонятно как дела обстоят под пленкой. 

JSH01763 HDR

Повлияет ли эффект бывшего владения машиной чемпионом Формулы-1 с точки зрения цены пока непонятно.

На момент публикации этой заметки стоимость автомобиля составляет 28 тысяч 250 фунтов стерлингов или 3 миллиона 112 тысяч рублей, но до конца торгов остается еще целых 5 дней. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Collecting Cars

Читайте также:

Последние новости:

Subaru утверждает, что новый Outback умеет покорять бездорожье

Новая недорогая Toyota для бездорожья появится уже в...

Раскрыт самый большой, мощный и дорогой трактор на...

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сделали приятнее для...

Новый недорогой пикап Volkswagen могут назвать Udara

Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 начинает обретать...

Давний соперник Toyota Land Cruiser от Nissan подтвердил...

Самый желанный автомобиль Toyota может примерить внешность Camry

Новое поколение Toyota RAV4 может оказаться похожем на...

Даже богатые не хотят платить за подписку на...

Новый Lexus ES представлен официально

Hyundai начал продавать Palisade, адаптированный для бездорожья

Nissan X-Trail сменит поколение уже в следующем году:...

Просторная версия Toyota Highlander обновится ради конкуренции с...

Знаменитый конкурент Toyota Camry от Honda пережил региональное...

Забытый пикап Subaru показали в современном внешнем облике

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+