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Subaru утверждает, что новый Outback умеет покорять бездорожье

Текст: Михаил Романченко
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Когда речь заходит о покорении бездорожья, он, как правило, имеет в виду полноценный рамный вездеход или пикап с высоким клиренсом, массивными колесами с «зубастыми» шинами, а также системой 4WD с блокировками дифференциала и понижающей передачей. Но в Subaru, похоже, считают иначе.

Японский автопроизводитель представил на этой неделе новое поколение кроссовера Outback, которому досталась приключенческая модификация Wilderness. С ней, согласно смелому заявлению Subaru, городской автомобиль способен превратиться в настоящего покорителя бездорожья.

Версия Wilderness – это не просто пакет доработок внешнего вида, создающий иллюзию внедорожных возможностей машины, а реальное оборудование, позволяющее ей съезжать с асфальта без высокого риска застрять по пути в конечную точку. 

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Subaru Outback Wilderness 2025

Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, который теперь составляет внушительные 241 мм. Это даже выше, чем предлагают некоторые современные рамные внедорожники.

Кроме того, «дикому» Outback положены амортизаторы с электронным управлением, помогающие в шарнирном сочленении подвески. Эта опция может быть очень полезной, когда речь заходит о вылазках на бездорожье. 

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Контролировать мягкость и жесткость подвески для проезда по ухабистой дороге кроссоверу позволяет адаптивное шасси. А благодаря системе выбора режимов езды по местности X-Mode, «грязевым» покрышкам Bridgestone Dueler и симметричной системе полного привода машина обладает отличным сцеплением практически с любым дорожным покрытием. 

«Аутбэк», созданный для бездорожья, отличается от обычного кроссовера нового поколения как снаружи, так и внутри.

Кроссоверу положен специальный «внедорожный» декор, а также ряд полезных деталей, таких как рейлинги на крыше, прочные крюки для тросов, защитные пластины под кузовом и дополнительные светодиодные фары дальнего света.

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В салоне автомобиль может похвастать водостойкой обивкой сидений и дверных карт, а также 12,1-дюймовой мультимедийной системой, работающей в паре с 12,3-дюймовой полностью цифровой панелью приборов.

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Приводит в движение Outback Wilderness 2,4-литровый оппозитный бензиновый мотор с турбонаддувом, развивающий 260 лошадиных сил мощности и 376 Нм крутящего момента. ДВС сопряжен с вариатором Lineatronic.

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Фото:Subaru

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