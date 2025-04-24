Subaru утверждает, что новый Outback умеет покорять бездорожье

Когда речь заходит о покорении бездорожья, он, как правило, имеет в виду полноценный рамный вездеход или пикап с высоким клиренсом, массивными колесами с «зубастыми» шинами, а также системой 4WD с блокировками дифференциала и понижающей передачей. Но в Subaru, похоже, считают иначе.

Японский автопроизводитель представил на этой неделе новое поколение кроссовера Outback, которому досталась приключенческая модификация Wilderness. С ней, согласно смелому заявлению Subaru, городской автомобиль способен превратиться в настоящего покорителя бездорожья.

Версия Wilderness – это не просто пакет доработок внешнего вида, создающий иллюзию внедорожных возможностей машины, а реальное оборудование, позволяющее ей съезжать с асфальта без высокого риска застрять по пути в конечную точку.

Subaru Outback Wilderness 2025

Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, который теперь составляет внушительные 241 мм. Это даже выше, чем предлагают некоторые современные рамные внедорожники.

Кроме того, «дикому» Outback положены амортизаторы с электронным управлением, помогающие в шарнирном сочленении подвески. Эта опция может быть очень полезной, когда речь заходит о вылазках на бездорожье.

Контролировать мягкость и жесткость подвески для проезда по ухабистой дороге кроссоверу позволяет адаптивное шасси. А благодаря системе выбора режимов езды по местности X-Mode, «грязевым» покрышкам Bridgestone Dueler и симметричной системе полного привода машина обладает отличным сцеплением практически с любым дорожным покрытием.

«Аутбэк», созданный для бездорожья, отличается от обычного кроссовера нового поколения как снаружи, так и внутри.

Кроссоверу положен специальный «внедорожный» декор, а также ряд полезных деталей, таких как рейлинги на крыше, прочные крюки для тросов, защитные пластины под кузовом и дополнительные светодиодные фары дальнего света.

В салоне автомобиль может похвастать водостойкой обивкой сидений и дверных карт, а также 12,1-дюймовой мультимедийной системой, работающей в паре с 12,3-дюймовой полностью цифровой панелью приборов.

Приводит в движение Outback Wilderness 2,4-литровый оппозитный бензиновый мотор с турбонаддувом, развивающий 260 лошадиных сил мощности и 376 Нм крутящего момента. ДВС сопряжен с вариатором Lineatronic.