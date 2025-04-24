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Новая недорогая Toyota для бездорожья появится уже в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
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После длительного ожидания Toyota наконец-то близка к тому, чтобы расширить популярное семейство Land Cruiser более доступной для покупателей моделью. Машина, которую называют «мини-Ленд Крузер», готовится к официальной премьере.

По новой информации, пришедшей из Японии, презентация компактного внедорожника Toyota, длина которого вряд ли превысит 4,5-метра, состоится в начале 2026 года, а в продажу автомобиль поступит до лета. 

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Неофициальный рендер нового внедорожника Toyota в семействе Land Cruiser

Машине обещают брутальный дизайн с отсылкой на оригинальные Land Cruiser, 5-дверный кузов, а также товарное имя LandCruiser FJ. 

О технических характеристиках модели сейчас можно лишь строить догадки. Японская пресса предполагает, что в угоду снижения цены новый маленький рамный внедорожник «Тойоты» будет построен не на глобальной платформе TNGA, как его старшие родственники в семействе, а на удешевленной архитектуре IMV-0, лежащей в основе бюджетного пикапа Hilux Champ для рынков Азии. 

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Официальный тизер нового внедорожника Toyota в семействе Land Cruiser

Моторная линейка автомобиля, по слухам, будет включать в себя как бензиновые, так и дизельные двигатели, а также, возможно, даже гибридную силовую установку. 

Благодаря небольшой колесной базе в 2,7-метра, а также высокому клиренсу, коротким свесам и системе «честного» полного привода новый внедорожник Toyota сможет форсировать бездорожье успешнее, чем его более дорогие и крупные сородичи (Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300). Но при этом будет стоить заметно дешевле.

Инсайдеры сообщают, что цена базовой комплектации Toyota LandCruiser FJ вряд ли окажется дороже 4 миллионов иен. Если эта информация подтвердится, то стартовая стоимость «мини-Ленд Крузера» при пересчете на российскую валюту будет равна примерно 2,3 миллионам рублей. 

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Фото:Соцсети, Toyota

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