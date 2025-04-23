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Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сделали приятнее для глаз горожан

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Toms Racing Land Cruiser 2 1

Тюнинг-компания Tom’s Racing, известная тем, что работает исключительно с автомобилями марки Toyota, взялась за одну из самых популярных внедорожных новинок этого японского автопроизводителя. Ей оказался Land Cruiser Prado, сменивший поколение в 2023 году.

Пакет модернизации призван привнести в экстерьер рамного внедорожника «Тойоты» больше привлекательности для городских жителей, которые передвигаются на машине только по асфальту.

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Toyota Land Cruiser Prado в тюнинге Tom’s Racing

Ателье наделило новый «Прадо» глянцевой черной кастомной ливреей, а оригинальные устойчивые к царапинам колесные арки были окрашены в цвет кузова. 

Кроме того, автомобилю достался новый аэродинамический пакет, белые наклейки на дверях в виде полос, пороги и 20-дюймовые звездообразные многоспицевые двухцветные алюминиевые колесные диски. 

Аэродинамический комплект для «Прадо» от Tom’s Racing доступен для покупателей в Японии по цене от 350 тысяч 900 иен (205 тысяч рублей) и доступен как в черном, так и карбоновом цвете. 

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При этом комплект необычных колесных дисков оценен его разработчиками гораздо дороже – 616 тысяч иен, что в пересчете на российскую валюту составляет примерно 360 тысяч рублей. 

Прием заказов на пакет внешних доработок для Toyota Land Cruiser Prado уже стартовал. Японские покупатели смогут приобрести его вживую уже с 1 мая этого года.

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Фото:Tom's Racing

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