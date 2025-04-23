Давний соперник Toyota Land Cruiser от Nissan подтвердил свою безопасность

Презентация нового поколения внедорожника Nissan Patrol и его североамериканского аналога Armada состоялась осенью 2024 года. С того времени машина успела выйти на большинство рынков и даже благодаря «серому» импорту доехала до России.

Накануне Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) проверил этот внедорожник, считающийся одним из главных конкурентов Toyota Land Cruiser 300 в его сегменте, на безопасность. Результаты оказались для «Ниссан» позитивными даже несмотря на ужесточившиеся протоколы тестирования от этой организации.

Краш-тест Nissan Armada 2025

Под проверку попал североамериканский Nissan Armada 2025 производственного года. Машина была разбита в серии краш-тестов. По их итогам рамному японскому внедорожнику присвоили высшую оценку безопасности Top Safery Pick+.

В резюме испытаний говорится, что «Армада» обеспечивает высокий уровень защиты как водителя и пассажиров, так и детей, а также пешеходов.

Кроме того, автомобиль удостоился похвалы за высокий уровень обзорности с водительского кресла и впечатляющий набор электронных водительских ассистентов.

Краш-тест Nissan Armada 2025

Напомним, Nissan Patrol/Armada построен на платформе Infiniti Q80. 5,3-метровый внедорожник оснащается 3,5-литровым турбированным мотором V6, развивающим 425 лошадиных сил мощности и 700 Нм максимального крутящего момента. Ассистирует ему девятискоростная автоматическая коробка передач. Машина доступна как в заднеприводной, так и полноприводной модификации с «понижайкой».

В список версий этой модели также входит вариант, ориентированный на серьезное бездорожье.

Такие автомобили используют приставку к названию Pro-4X и продаются только в версии 4WD, с пневмоподвеской уже в базовой комплектации, увеличенными углами въезда и съезда, защитой днища, а также блокировкой заднего дифференциала.