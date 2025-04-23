Hyundai начал продавать Palisade, адаптированный для бездорожья

Презентация нового поколения большого кроссовера Hyundai Palisade состоялась в конце прошлого года. Модернизация внесла в дизайн этого 5-метрового корейского SUV существенные коррективы, сделав его более брутальным и агрессивным. А теперь семейство флагмана линейки кроссоверов «Хендэ» расширилось модификацией, адаптированной для условного бездорожья.

Машина получила к названию приставку XRT Pro и доступна для покупателей из США. Аналогичная модификация ранее досталась другим популярным моделям Hyundai, таким как пикап Santa Cruz и «паркетник» Santa Fe.

Hyundai Palisade XRT Pro

Ключевым дополнением к Palisade новой генерации в пакете XRT Pro является электронный дифференциал повышенного трения сзади. По сути, он работает как блокировщик дифференциала, обеспечивая кроссоверу лучшее сцепление на неровных поверхностях и крутых подъемах.

Вместе с ним для машины доступна система выбора местности, позволяющая водителям переключаться между режимами: «грязь», «снег», и «песок».

Для лучшего «зацепа» в Palisade для бездорожья припасли специальные вездеходные покрышки, обутые на 18-дюймовые легкосплавные диски, а для защиты кузова от повреждений предусмотрен более объемный пластиковый обвес.

Продавать Palisade XRT Pro будут исключительно с 3,5-литровым мотором V6 мощностью 287 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Что интересно, этот двигатель развивает меньший момент, чем альтернативный 2,5-литровый турбомотор, предлагаемый кроссоверу в Корее (422 Нм).

Выводить за пределы Северной Америки (США и Канада) «внедорожный» вариант Hyundai Palisade не планируется.