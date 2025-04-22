ДомойАвтоновости сегодняNissan X-Trail сменит поколение уже в следующем году: расход топлива упадет до...

Nissan X-Trail сменит поколение уже в следующем году: расход топлива упадет до 4,7 литров на 100 км

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия nissan x trail teaser 1 1743387362 1 1

Не так давно компания Nissan выложила в открытый доступ изображения новых автомобилей, которые должны появиться в продаже в ближайшие годы. Среди них был предположительно замечен кроссовер X-Trail следующего поколения, ожидающий своего дебюта в 2026 финансовом году. 

Согласно информации, доступной в настоящее время в японских СМИ, новая генерация модели «Икс Трейл» (в США машину продают под именем Rogue) получит очевидные изменения во внешнем облике. 

32
Предположительно официальный тизер нового поколения Nissan X-Trail

Машине достанется большой защитный кожух радиатора с внутренним рисунком в виде пчелиных сот, дневные ходовые огни и «гриль» будут «сращены» между собой в единое целое, формируя одинаковое визуальное пространство.

Боковины машины, вероятно, получат аналогичные формы и линии, которые сейчас использует ее предшественник, а корма, скорее всего, обзаведется сквозным блоком задних фонарей.

Японские инсайдеры полагают, что внутри реформенного X-Trail расположится цифровая комбинация приборов и большой дисплей мультимедийной системы со встроенной операционной системой Android, а также полноценный проекционный экран. Материалы отделки с большой долей вероятности будут улучшены.

Копия nissan x trail teaser 2 1743387362 1
Предположительно новое поколение Nissan X-Trail (в белом круге)

Под капотом нового «Икс Трейл» должна дебютировать новейшая гибридная система e-Power 3 генерации. За счет более эффективного 1,5-литрового ДВС и электромотора увеличенной мощности машина будет демонстрировать улучшенные динамические характеристики, но при этом расходовать меньше топлива.

В переднеприводном варианте ожидается, что гибридный X-Trail будет потреблять в среднем 4,7-литра бензина на 100 км, а в полноприводном – до 5,2-литра на 100 км соответственно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Просторная версия Toyota Highlander обновится ради конкуренции с...

Знаменитый конкурент Toyota Camry от Honda пережил региональное...

Забытый пикап Subaru показали в современном внешнем облике

Культовый рамный внедорожник Mitsubishi хотят возродить в виде...

Появились первые официальные тизеры нового вместительного минивэна Nissan

5 самых надежных подержанных автомобилей Volvo

У японской полиции появилась новая «догонялка» от Honda

Поклонники универсалов возмущены квадратным дизайном нового Subaru Outback 

Покупателям нового гиперкара Bugatti Bolide придется менять шины...

Honda может возродить компактный спорткар CR-X

Легендарная инновационная подвеска Bose «Магический ковер» наконец-то выходит...

Современный внедорожник Chery научили выглядеть как российский «УАЗ»

Toyota увеличила гарантию на свой маленький, но шустрый...

Новый премиальный кроссовер Lixiang L8 критикуют в Китае...

Новый кроссовер Nissan Duster показан на реалистичном изображении

Новый минивэн Nissan попробует дать бой Toyota Alphard

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+