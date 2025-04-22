Просторная версия Toyota Highlander обновится ради конкуренции с новым Hyundai Palisade

Полноразмерный кроссовер Grand Highlander вошел в линейку моделей Toyota в 2023 году и был адресован североамериканскому рынку.

Его главный конкурент Hyundai Palisade недавно сменил поколение, поэтому теперь вместительному «Хайлендеру» предстоит пройти через раннее обновление, чтобы успешнее соперничать с реформенным южнокорейским визави.

Студия «Digimods Design» уверена, что знает какие внешние изменения принесет с собой грядущая модернизация Grand Highlander. По мнению дизайнеров, машина примерит на себя новое оформление «передка» и кормы.

Неофициальный рендер обновленного кроссовера Toyota Grand Highlander

Цифровые художники опубликовали серию неофициальных рендеров «Гранд Хайлендера», на которых большой кроссовер «Тойоты» получил C-образные дневные ходовые огни в стиле актуальных Camry, а также Crown/Crown Signia.

Кроме того, машине достались новые более громоздкие задние фонари, растянувшиеся во всю ширину кормы, а также дополнительные цвета кузова.

Неофициальный рендер обновленного кроссовера Toyota Grand Highlander

Удастся ли Toyota модернизировать не только внешность, но и техническую сторону ее модели, пока неизвестно.

Сейчас новый в базе Hyundai Palisade превосходит Grand Highlander с точки зрения мощности (287 против 265 лошадиных сил), однако «Тойота» берет свое в гибридной модификации, обходя конкурента сразу на 33 лошадиные силы (362 л.с. против 329 соответственно).

Рестайлинг Toyota Grand Highlander должен состояться до конца 2025 года.