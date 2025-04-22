Знаменитый конкурент Toyota Camry от Honda пережил региональное обновление

Популярный представительский седан Honda Accord, являющийся прямым соперником мирового бестселлера Toyota Camry, прошел через обновление. Реформенные машины будут доступны на азиатских рынках, в том числе в Таиланде и Китае.

Новшеств оказалось немало. Самое очевидное – переделанный передний бампер, получивший более точеный внешний вид и угловатую форму. Его нижняя «губа» была также «переработана» и придала машине вкупе с ее новой решеткой радиатора более свежий облик.

Honda Accord 2025

Изменению подверглась корма 4-дверки, фонари которой обзавелись другим внутренним рисунком, а также задний бампер. Кроме того, для реформенного седана предложили новый вариант цвета Venetian Blue.

В салоне машины дебютировала обновленная «мультимедийка», включающая в себя новую версию системы Honda Connect 4.0. В самых дорогих комплектациях можно рассчитывать на проекционный дисплей и акустику Bose с 12-ю динамиками и системой объемного звучания.

Пакет водительских ассистентов включает в себя: фирменный набор Honda Sensing 360+ с ультразвуковыми радарами, камерой контроля состояния водителя и другими полезными «фишками» безопасности.

Под капотом все осталось таким же, каким было раньше. В комплектации Sport Turbo седан использует традиционный механический селектор передач, тогда как в подключаемом гибридном варианте e:PHEV задействует автоматический кнопочный блок трансмиссии.

Машина приводится в движение 1,5-литровым турбированным мотором на 190 лошадиных сил и 260 Нм, а в гибридном варианте сочетает в себе 2-литровый ДВС, два электромотора и аккумулятор емкостью 17,7 кВт/ч.

Совокупная отдача такой силовой установки равна 204 лошадиным силам и 335 Нм крутящего момента. В Honda утверждают, что только на электротяге ее гибридный «Аккорд» сможет проезжать до 104 километров.