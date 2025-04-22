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Знаменитый конкурент Toyota Camry от Honda пережил региональное обновление

Текст: Ростислав Архипов
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Популярный представительский седан Honda Accord, являющийся прямым соперником мирового бестселлера Toyota Camry, прошел через обновление. Реформенные машины будут доступны на азиатских рынках, в том числе в Таиланде и Китае. 

Новшеств оказалось немало. Самое очевидное – переделанный передний бампер, получивший более точеный внешний вид и угловатую форму. Его нижняя «губа» была также «переработана» и придала машине вкупе с ее новой решеткой радиатора более свежий облик. 

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Honda Accord 2025

Изменению подверглась корма 4-дверки, фонари которой обзавелись другим внутренним рисунком, а также задний бампер. Кроме того, для реформенного седана предложили новый вариант цвета Venetian Blue. 

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В салоне машины дебютировала обновленная «мультимедийка», включающая в себя новую версию системы Honda Connect 4.0. В самых дорогих комплектациях можно рассчитывать на проекционный дисплей и акустику Bose с 12-ю динамиками и системой объемного звучания.

Пакет водительских ассистентов включает в себя: фирменный набор Honda Sensing 360+ с ультразвуковыми радарами, камерой контроля состояния водителя и другими полезными «фишками» безопасности. 

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Под капотом все осталось таким же, каким было раньше. В комплектации Sport Turbo седан использует традиционный механический селектор передач, тогда как в подключаемом гибридном варианте e:PHEV задействует автоматический кнопочный блок трансмиссии. 

Машина приводится в движение 1,5-литровым турбированным мотором на 190 лошадиных сил и 260 Нм, а в гибридном варианте сочетает в себе 2-литровый ДВС, два электромотора и аккумулятор емкостью 17,7 кВт/ч. 

Совокупная отдача такой силовой установки равна 204 лошадиным силам и 335 Нм крутящего момента. В Honda утверждают, что только на электротяге ее гибридный «Аккорд» сможет проезжать до 104 километров. 

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Фото:Honda

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