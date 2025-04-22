Покупателям нового гиперкара Bugatti Bolide придется менять шины каждые 58 км

Компания Bugatti готовит к выпуску свой совершенно новый гиперкар Bolide. Машину уже показали публике, а теперь о ней приоткрываются ранее неизвестные подробности.

Согласно свежим данным, гиперкар, построенный на платформе Chiron, заставит своего владельца менять покрышки невероятно часто. А каждая такая процедура обойдется ему минимум в 8 тысяч долларов или 650 тысяч рублей.

Bugatti Bolide

Будучи трековым автомобилем, в Bolide все настроено на достижение максимальных скоростей на прямых и в поворотах. Философия гоночной машины приведет к тому, что израсходовать новый комплект покрышек сликов Michelin можно будет всего за 58 километров.

Что еще интереснее, даже если автомобиль не будет ездить по треку, окажется спрятан в гараже, по истечении 5 лет ему все равно понадобятся новые шины, как и другие элементы, которые Bugatti требует менять через регулярные промежутки времени: от ремней безопасности до огнетушителя и даже топливного бака.

Напомним, гиперкар Bolide будет комплектоваться мотором W16 мощностью 1600 лошадиных сил. Тираж таких машин составит всего 40 единиц. Стоимость каждой из них будет равна минимум 4 миллионам евро или 374 миллионам рублей.

Поставки первых экземпляров Bugatti Bolide клиентам компании должны начаться уже в этом году.