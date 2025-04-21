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Honda может возродить компактный спорткар CR-X

Текст: Ростислав Архипов
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Модель CR-X появилась в линейке японского автопроизводителя Honda в начале 80-х и продержалась в ней практически 10 лет. Машину сняли с конвейера в 1991-м году, заменив на купе с открытым верхом del Sol, но и оно просуществовало недолго – всего 6 лет.

Японская пресса сообщает о том, что в стане Honda все чаще идут разговоры на тему потенциального возвращения модели CR-X. 

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Независимый дизайнер Райан Приск предположил, что новая генерация компактного спортивного автомобиля «Хонды» будет близка к первому и второму поколению этой модели, но никак ни к третьему, ставшему кабриолетом. 

Машине на неофициальных рендерах, показанных в Сети, достались строгие линии, низко посаженный кузов, узкие фары, скрытые дверные ручки, лаконичный задний фонарь в виде одной светодиодной линии, а также необычный «утиный» спойлер, встроенный в крышку багажника, и установленные посередине заднего бампера два патрубка выхлопа. 

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О технических характеристиках такого автомобиля пока можно лишь догадываться. Если в Honda действительно захотят вернуть CR-X в строй, то машина может оказаться гибридом, позаимствовав силовую установку у модели Civic. 

Та, напомним, комплектуется бензино-электрической системой, развивающей до 200 лошадиных сил мощности и 315 Нм крутящего момента, попутно расходуя менее 5 литров бензина на каждые 100 километров пути. 

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