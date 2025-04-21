Современный внедорожник Chery научили выглядеть как российский «УАЗ»

Суббренд компании Chery, названный iCar, начал продажи своего нового компактного вседорожника V23 в конце прошлого года. Машину предложили китайским покупателям как в заднеприводной, так и полноприводной модификации, а также оснастили ее безальтернативным электрическим двигателем.

На днях «поднебесный» автопроизводитель решил провести небольшую модернизацию этой модели, добавив ей ретро-мотивов. Что интересно, комплект доработок превратил внешность современного электрического внедорожника в подобие российских вездеходов «УАЗ».

Chery iCar V23 с ретро-пакетом

Пакет ретро-обновлений для iCar V23 включил в себя новую решетку радиатора, дополнительные фонари на капоте, пластиковые рейлинги на кузов, защищающие его от повреждений, и 19-дюймовые «грязевые» покрышки.

В самой компании отмечают, что весь комплект создан из высокопрочных материалов, которые не только меняют облик машины, но и снижают лобовое сопротивление кузова, правильным образом рассеивая встречный воздушный поток.

Дополнительно для автомобиля можно приобрести тревел-пакет, который включает в себя багажную полку из алюминиевого сплава на крыше, оснащенную прожекторами, а также специальным спойлером для подавления шума.

Кроме того, для внедорожника доступен многофункциональный внешний аккумулятор, держатели для гаджетов и многое другое.

Все элементы доработок для iCar V23 доступны по отдельности. К примеру, комплект внедорожных покрышек оценен в 4 тысячи юаней или 45 тысяч рублей, а дополнительная прожекторная светотехника в 2 тысячи 500 юаней (28 тысяч рублей).