Toyota увеличила гарантию на свой маленький, но шустрый хэтчбек, до 200 тысяч км пробега или 10 лет эксплуатации

Появление нынешней итерации Toyota GR Corolla датировано 2022 годом, а в 2024-м году «заряженный» японский хэтчбек пережил обновление.

Автопроизводитель убедился в качестве своей нишевой машины и недавно объявил о том, что готов предоставлять заводскую гарантию на эту модель на 10 лет или 200 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Причем без дополнительной платы.

Toyota GR Corolla 2025

Предложение пока доступно только для бразильского рынка, но впоследствии может перекочевать и в другие страны, в том числе в США и Японию.

Напомним, все остальные Toyota Corolla предлагаются от рынка к рынку с 5-летней гарантией или 100 тысячами километров пробега.

GR-вариант «Короллы» отличается от простых хэтчбеков не только более динамичной внешностью, но и техническими характеристиками.

Машина комплектуется установленной поперечно «наддувной» бензиновой «тройкой» рабочим объемом 1,6-литра, максимальная мощность которой составляет 304 лошадиные силы и 400 Нм.

Мотор функционирует как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 8-диапазонным «автоматом». Кроме того, для машины доступна система 4WD, известная как GR-Four.

Цены на Toyota GR Corolla в Японии стартуют от 5 миллионов 680 тысяч иен или 3,3 миллиона рублей.