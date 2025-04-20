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Маленький Toyota Land Cruiser может оказаться дешевле Prado почти в 2 раза

Текст: Алексей Шмидт
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609708 voici les prix du toyota land cruiser 2024 avez vous economise assez

Внедорожники Toyota Land Cruiser остаются одними из самых популярных автомобилей в своем сегменте во всем мире, так что немудрено, что вскоре это семейство машин ждет расширение. Руководство японского автопроизводителя скрывает о своей перспективной новинке все официальные сведения, но они то и дело просачиваются в интернет через инсайдеров.

Недавно выяснилось, что «маленький» Land Cruiser, который, по слухам, назовут Land Cruiser FJ, дебютирует этой осенью. Кроме того, была названа его предварительная цена, оказавшаяся практически в 2 раза ниже стоимости «топовой» версии внедорожника Land Cruiser Prado/250.

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Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

По информации японских журналистов, за новый мини-внедорожник Toyota собираются просить ориентировочно от 4 миллионов йен (2,3 миллиона рублей).

Для сравнения, его старший родственник Land Cruiser 250/Prado оценен на родине в самой дорогой комплектации в 7 миллионов 350 тысяч йен (4,2 миллиона рублей), то есть практически вдвое дороже своего будущего младшего брата. 

Техническую информацию о проекте небольшого внедорожника «Тойоты» пока приходится собирать по крупинкам. И многие сведения противоречат предыдущим.

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Официальный тизер Toyota Land Cruiser FJ

По одной из версий Land Cruiser FJ будет построен на платформе TNGA-F, но другие источники сообщают, что «тележкой» машины окажется более доступная архитектура IMV-0. 

Ходят слухи, что маленькому внедорожнику, длина которого вряд ли превысит 4,4-метра, будут положены 2,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель 2TR-FE на 163 лошадиных силы, а также гибридная силовая установка.

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Фото:Toyota

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