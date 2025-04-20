Nissan Patrol 7 поколения появится в России даже если с нее не снимут санкции

Nissan ушел с российского рынка в 2022 году, продав свои мощности государственной компании «НАМИ» за символическую цену в 1 евро.

С введением против РФ санкций о возвращении японского автопроизводителя речи не идет, но все может измениться, если ограничения в ближайшее время будут сняты. Однако даже если это не произойдет, в России все равно вскоре станет доступен флагманский внедорожник в линейке Nissan – Patrol нового поколения.

Предложить один из главных продуктов в линейке «Ниссан» внедорожного сегмента собираются через совместное предприятие Nissan и Dongfeng и бренд Oting, который сейчас продает в России внедорожник Paladin (модернизированная версия оригинального Nissan Terra), а также пикап Palasso (ребрендинговый Dongfeng Rich 6.

Nissan Patrol 7 поколения

Обе модели производятся в КНР компанией Zhengzhou Nissan и ввозятся в РФ несмотря на санкции. И, по свежей информации, вскоре к ним присоединится новый Patrol, правда под другим названием.

Полноразмерный внедорожник E-сегмента, построенный на платформе «Патрола», был анонсирован российским офисом бренда Oting.

Модельный ряд Oting для России

Утверждается, что такой автомобиль станет доступен на рынке РФ уже в следующем году. Его имя пока не раскрывается, но, скорее всего, технически машина будет полностью повторять оригинальный Nissan Patrol нового поколения, представленный в конце 2024 года.

Единственной разницей, которая может быть заметна глазу, станет слегка пересмотренный дизайн автомобиля под маркой Oting и отсутствие у него шильдиков Nissan на кузове и в салоне.