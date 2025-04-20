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Кроссовер Toyota, который в Японии считают очень престижным, вот-вот перейдет в новое поколение

Текст: Михаил Романченко
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Четвертое поколение кроссовера Toyota Harrier, считающегося в Японии «престижной» версией модели RAV4, дебютировало пять лет назад. Автомобиль прошел через модернизацию осенью 2022 года, а теперь близится его плановая смена генерации.

Подробностей о пятом поколении «Харриера» сейчас немного, но некоторые слухи о машине то и дело появляются в японской прессе.

По новой информации, официальный анонс реформенного Toyota Harrier запланирован на 2027 год. Кроссовер должен увеличиться в размерах в сравнении с предшественником.

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Его длина может составить 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1550 мм. Колесная база машины растянется на 80 мм до 2770 мм, обеспечив внутри автомобиля больше свободного пространства для водителя, пассажиров и багажа. 

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Toyota Sport Crossover концепт-кар

Внешне новому Harrier предстоит походить на концепт-кар Concept Sport Crossover, показанный в 2022 году, а внутреннюю планировку «паркетник» может перенять у современного семейства Crown.

Если это действительно так, то в салоне новой генерации «роскошного» родственника RAV4 будет установлен двойной 12,3-дюймовый экран виртуальной «приборки» и информационно-развлекательной системы. Материалы отделки должны быть улучшены, а эргономика пересмотрена.

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Новый 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota

Механическая составляющая Harrier нового поколения сейчас под вопросом. По мнению японских журналистов, машине будет положен новейший 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 180 лошадиных сил. Средний расход топлива такого мотора составит 6,4-литра на 100 км. 

Гибридная силовая установка машины, работающая на базе этого же ДВС, будет иметь мощность от 230 до 315 л.с., но при этом, по слухам, потреблять всего от 4,2 до 4,6-литра бензина на каждые сто километров пути.

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Фото:Response, Toyota

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