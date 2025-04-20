Свежий взгляд на новое поколение Toyota RAV4: качественные изображения

Одной из самых важных премьер для Toyota на ближайшие годы считается новое поколение кроссовера RAV4. Ключевая модель для японского автопроизводителя, продажи которой во всем мире за прошлый год превысили отметку в 1 миллион экземпляров, увидит свет уже совсем скоро.

Как поменяется этот бестселлер Toyota недавно показали дизайнеры австралийского портала «Drive». Рендеры, опубликованные этим изданием, основаны на шпионских фотографиях прототипов «РАВ4», утекших в интернет в начале года.

Независимые художники предполагают, что модернизация экстерьера RAV4 затронет исключительно его переднюю часть кузова и корму, тогда как боковины останутся практически без изменений.

Неофициальный рендер шестого поколения Toyota RAV4

Машине пророчат новые С-образные дневные ходовые огни, аккуратно обрамляющие головные блоки фар, решетка радиатора, встроенная в модернизированный бампер и выкрашенная в цвет кузова, новый капот и другие задние фонари, расположившиеся на перелицованной двери багажника.

Ожидается, что Toyota RAV4 нового поколения будет исключительно гибридом. Шестая генерация этой модели должна сохранить нынешнюю модульную платформу TNGA-K, а также действующий бензино-электрический силовой агрегат с возможностью подзарядки от розетки.

Неофициальный рендер шестого поколения Toyota RAV4

Инсайдеры пишут, что запас хода на электротяге версии Prime, которая сейчас способна проезжать без бензина на расстояние 67 километров, будет увеличен.

Разработка машины будет полностью завершена уже в этом году, а в продажу новый «РАВ4» поступит в начале 2026 года.