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Toyota Land Cruiser 300, которому будут нужны только редкие заправки, застукан в Японии

Текст: Алексей Шмидт
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Две недели назад в интернет слили фотографии готовящихся к отгрузке новых вариантов внедорожников Toyota Land Cruiser 300, которые по аналогии с уже запущенным в производство Lexus LX700h получили экономичную гибридную силовую установку.

А теперь, судя по более свежим снимкам из Японии, такие машины отправились в распоряжение распределительных центров, откуда начнется их экспорт.

Сама Toyota пока не анонсировала запуск продаж Land Cruiser 300 Hybrid, но производство экономичных внедорожников ведется на родине Toyota уже несколько месяцев. 

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Гибридный Toyota Land Cruiser 300

Учитывая, что рулевая колонка наполовину «зеленых» Land Cruiser 300 находится с левой стороны, речь идет о машинах, продавать которые будут за пределами Японии. Ранее предполагалось, что бензино-электрические «Крузаки» будут поставляться на Ближний Восток. 

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На сделанных фотошпионами фотографиях «трехсотые», оборудованные гибридной силовой установкой, отличаются от обычных машин с ДВС собственным декором кузова и слегка пересмотренными бамперами.

Технически автомобили должны повторить родственный Lexus LX 700h, который сейчас продают с гибридным агрегатом мощностью 457 л.с. (790 Нм максимального крутящего момента). 

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Предполагается, что переход на частичную электрическую тягу позволит сократить потребление Land Cruiser 300 минимум на 10%. Если это действительно так, что машина будет расходовать примерно 10,9-литра бензина на 100 км. 

Следом за странами Персидского залива гибридные «Крузаки» должны появиться на других рынках, но каких именно пока не уточняется. 

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Фото:Соцсети

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