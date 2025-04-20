Toyota Land Cruiser 300, которому будут нужны только редкие заправки, застукан в Японии

Две недели назад в интернет слили фотографии готовящихся к отгрузке новых вариантов внедорожников Toyota Land Cruiser 300, которые по аналогии с уже запущенным в производство Lexus LX700h получили экономичную гибридную силовую установку.

А теперь, судя по более свежим снимкам из Японии, такие машины отправились в распоряжение распределительных центров, откуда начнется их экспорт.

Сама Toyota пока не анонсировала запуск продаж Land Cruiser 300 Hybrid, но производство экономичных внедорожников ведется на родине Toyota уже несколько месяцев.

Гибридный Toyota Land Cruiser 300

Учитывая, что рулевая колонка наполовину «зеленых» Land Cruiser 300 находится с левой стороны, речь идет о машинах, продавать которые будут за пределами Японии. Ранее предполагалось, что бензино-электрические «Крузаки» будут поставляться на Ближний Восток.

На сделанных фотошпионами фотографиях «трехсотые», оборудованные гибридной силовой установкой, отличаются от обычных машин с ДВС собственным декором кузова и слегка пересмотренными бамперами.

Технически автомобили должны повторить родственный Lexus LX 700h, который сейчас продают с гибридным агрегатом мощностью 457 л.с. (790 Нм максимального крутящего момента).

Предполагается, что переход на частичную электрическую тягу позволит сократить потребление Land Cruiser 300 минимум на 10%. Если это действительно так, что машина будет расходовать примерно 10,9-литра бензина на 100 км.

Следом за странами Персидского залива гибридные «Крузаки» должны появиться на других рынках, но каких именно пока не уточняется.