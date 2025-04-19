В список наиболее выносливых Toyota на этот год не вошли Land Cruiser, RAV4, Corolla и даже Camry

Всем известно, что автомобили Toyota считаются одними из самых надежных, если не самыми надежными в мире. И недавнее исследование, проведенное аналитиками портала «iSeeCars», подтверждает этот тезис.

Его авторы выяснили какие машины «Тойоты» способны с наибольшей вероятностью преодолеть дистанцию свыше 400 тысяч км (250 тысяч миль).

Оказалось, что сделать это могут далеко не все самые популярные модели японского автопроизводителя. В итоговый ТОП-4 на 2025 год не вошли знаменитые своей надежностью автомобили Corolla, Camry, Land Cruiser и RAV4.

Toyota Tundra

Бесспорными победителями в номинации «Сверхвысокая выносливость» оказались пикап Toyota Tundra и родственный ему внедорожник Toyota Sequoia.

Toyota Sequoia

В случае с первым шанс, что эта модель доберется до пробега в 400 тысяч км (250 тысяч миль) составляет 36,6%, а со вторым вероятность всего на 0,2% ниже.

Что касается остальных представителей ТОП-4, то они выглядят следующим образом.

Toyota 4Runner

Внедорожник 4Runner занимает в итоговом рейтинге выносливости среди «Тойот» третье место с 26,8% шансами проехать без критических поломок 250 тысяч миль или 400 тысяч километров пробега, а четвертая строчка приходится на пикап Tacoma, который уступает по этому показателю соплатформенному «вездеходу» всего 0,1%.

Toyota Tacoma

Кроме того, согласно подсчетам аналитиков, высокий шанс на попадание в число лучших в этом году имел гибридный кроссовер Highlander.

В случае с ним вероятность достижения отметки на одометре в 400 тысяч км/250 тысяч миль без капремонта составила 25,9%.