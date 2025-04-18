Новый Nissan Juke близок к дебюту: изображения и подробности

Nissan работает над новым небольшим кроссовером, который будет использовать набор компонентов возрожденного Renault Twingo. Ожидается, что этот электрокар получит хорошо известное название Juke.

Как будет выглядеть такой «паркетник» показал портал «Auto Express», предположив, что маленькому SUV с электрическим приводом достанется классическая форма кузова, горизонтальная передняя часть с необычными «клыкастыми» светодиодными дневными ходовыми огнями, а также мускулистая корма с раздвоенными фонарями и необычным с точки зрения конструкции бампером.

Неофициальный рендер нового Nissan Juke/Avarvarii

Колесные арки и пороги машины прикроют рельефным пластиковым обвесом, а колесные диски постараются сделать максимально аэродинамичными и футуристичными.

В основе нового Nissan Juke будет лежать платформа Ampr Small. Длина кроссовера должна составить около 3,75-метра, а расстояние между осями оказаться равно примерно 2,5-метрам.

Неофициальный рендер нового Nissan Juke/Avarvarii

«Паркетнику» пророчат использование LFP-батареи. Литий-железо-фосфатные катоды, впервые примеренные в электрокарах китайским автопроизводителем BYD, не содержат дорогого кобальта, что позитивным образом сказывается на ценах таких машин.

Однако у них есть один недостаток – подобные аккумуляторы менее энергоемки.

Официальный тизер нового Nissan Juke

В случае с новым «Джуком» запас хода машины на одном заряде может составить примерно 320 километров, но информации о мощности его силовой установки пока нет.

Презентовать новый недорогой и компактный электрический SUV Nissan планирует в конце 2026 года. Ориентировочная цена автомобиля должна составить менее 20 тысяч фунтов стерлингов или до 2,2 миллионов рублей.