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Новый Nissan Juke близок к дебюту: изображения и подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Копия Baby Nissan Juke render 1

Nissan работает над новым небольшим кроссовером, который будет использовать набор компонентов возрожденного Renault Twingo. Ожидается, что этот электрокар получит хорошо известное название Juke. 

Как будет выглядеть такой «паркетник» показал портал «Auto Express», предположив, что маленькому SUV с электрическим приводом достанется классическая форма кузова, горизонтальная передняя часть с необычными «клыкастыми» светодиодными дневными ходовыми огнями, а также мускулистая корма с раздвоенными фонарями и необычным с точки зрения конструкции бампером.

Baby Nissan Juke render
Неофициальный рендер нового Nissan Juke/Avarvarii

Колесные арки и пороги машины прикроют рельефным пластиковым обвесом, а колесные диски постараются сделать максимально аэродинамичными и футуристичными.

В основе нового Nissan Juke будет лежать платформа Ampr Small. Длина кроссовера должна составить около 3,75-метра, а расстояние между осями оказаться равно примерно 2,5-метрам. 

Baby Nissan Juke render 2
Неофициальный рендер нового Nissan Juke/Avarvarii

«Паркетнику» пророчат использование LFP-батареи. Литий-железо-фосфатные катоды, впервые примеренные в электрокарах китайским автопроизводителем BYD, не содержат дорогого кобальта, что позитивным образом сказывается на ценах таких машин.

Однако у них есть один недостаток – подобные аккумуляторы менее энергоемки. 

2026 nissan juke teaser image front three quarters 1
Официальный тизер нового Nissan Juke

В случае с новым «Джуком» запас хода машины на одном заряде может составить примерно 320 километров, но информации о мощности его силовой установки пока нет.

Презентовать новый недорогой и компактный электрический SUV Nissan планирует в конце 2026 года. Ориентировочная цена автомобиля должна составить менее 20 тысяч фунтов стерлингов или до 2,2 миллионов рублей. 

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Фото:Auto Express

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