Новый Renault Duster показали в «заряженной» версии от Alpine: конкурент VW T-Roc R и Nissan Juke R

Официальный дебют кроссовера Dacia Duster 3 поколения датирован осенью 2023 года. Сначала машина вышла в продажу в Европе, а затем стала доступна на других рынках, где ей были положены шильдики головного бренда Renault.

В Dacia и Renault никогда не обозначали планов по выпуску «заряженного» Duster, но такая идея пришла в голову французскому цифровому дизайнеру Дидье Рику и порталу «Automobile-Magazine».

Renault Duster 3 поколения

Оба эксперта в автомобильной отрасли подготовили специальную версию «Дастера», если бы ее взялось делать спортивное ателье Renault-Nissan, известное как Alpine.

На единственной иллюстрации, опубликованной в Сети, «заряженный» Alpine Duster обладает широкофюзеляжным обвесом с воздуховодами в задних крыльях, охлаждающими задние тормоза, новыми юбками и массивными бамперами, заметно сокращающими дорожный просвет автомобиля.

Спекулятивный рендер «заряженного» Renault Duster от Alpine

Еще одной отличительной чертой гипотетически возможной модификации «Дастера» могли бы стать колесные диски необычного футуристичного дизайна, дополняют которые шильдики Alpine, расположившиеся на местах, где ранее были эмблемы Dacia и Renault, а также дневные ходовые огни со светодиодным рисунком в виде двух литер «X».

Французские журналисты предполагают, что Alpine с большой долей вероятности модернизировала бы не только внешность, но и механическую сторону «Дастера». К примеру, машине мог бы достаться мощный турбомотор TCe, развивающий около 300 лошадиных сил, а конкурировать кроссоверу пришлось бы с VW Roc-R и Nissan Juke R.