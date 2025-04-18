Новый угловатый внедорожник Honda с распашными дверями: первые изображения

В начале 2000-х Honda выпустила на рынок внедорожник Element, построенный на платформе бестселлера CR-V. Машина получила угловатый внешний облик и необычные двери, открывающиеся в разные стороны.

Экстравагантный автомобиль продержался на конвейере вплоть до 2011 года. Но, судя по последним слухам, вскоре будет возрожден в виде более современной модели.

Своим видением проекта нового Honda Element поделилось «заокеанское» издание «Motortrend», опубликовавшее первые неофициальные рендерные картинки пока несуществующего автомобиля.

Патент нового внедорожного кемпера Honda (2024 год)

Цифровые дизайнеры в своей работе опирались на прошлогодний патент Honda, включавший в себя схематическое изображение некоего нового кемпера. Предполагается, что именно он будет основой для нового Element, а саму машину предложат в том числе с уникальным модулем для кемпинга.

Спекулятивный рендер Honda Element нового поколения

Авторы рендеров предполагают, что автомобиль сохранит фирменный дизайн старого «Элемент», в том числе его распашные двери, а также общий квадратный форм-фактор.

Спереди машине может достаться новая решетка радиатора, срисованная с других кроссоверов и внедорожников компании, крупные блоки светотехники, рельефный капот и бамперы с декоративными вырезами под воздуховоды.

Спекулятивный рендер Honda Element нового поколения

Корма автомобиля, показанного на неофициальных изображениях, получила еще более лаконичный вид с простыми на первый взгляд фонарями и дверью багажника, на которой выгравировано название «Element».

В самой Honda о потенциальном возрождении модели «Элемент» пока хранят молчание. Если проекту действительно собираются дать «зеленый свет», то машина с большой долей вероятности окажется гибридом, а, может быть, даже электромобилем.

Сроки появления нового японского вседорожника не раскрываются.