Новый угловатый внедорожник Honda с распашными дверями: первые изображения

В начале 2000-х Honda выпустила на рынок внедорожник Element, построенный на платформе бестселлера CR-V. Машина получила угловатый внешний облик и необычные двери, открывающиеся в разные стороны.
Экстравагантный автомобиль продержался на конвейере вплоть до 2011 года. Но, судя по последним слухам, вскоре будет возрожден в виде более современной модели.
Своим видением проекта нового Honda Element поделилось «заокеанское» издание «Motortrend», опубликовавшее первые неофициальные рендерные картинки пока несуществующего автомобиля.
Цифровые дизайнеры в своей работе опирались на прошлогодний патент Honda, включавший в себя схематическое изображение некоего нового кемпера. Предполагается, что именно он будет основой для нового Element, а саму машину предложат в том числе с уникальным модулем для кемпинга.
Авторы рендеров предполагают, что автомобиль сохранит фирменный дизайн старого «Элемент», в том числе его распашные двери, а также общий квадратный форм-фактор.
Спереди машине может достаться новая решетка радиатора, срисованная с других кроссоверов и внедорожников компании, крупные блоки светотехники, рельефный капот и бамперы с декоративными вырезами под воздуховоды.
Корма автомобиля, показанного на неофициальных изображениях, получила еще более лаконичный вид с простыми на первый взгляд фонарями и дверью багажника, на которой выгравировано название «Element».
В самой Honda о потенциальном возрождении модели «Элемент» пока хранят молчание. Если проекту действительно собираются дать «зеленый свет», то машина с большой долей вероятности окажется гибридом, а, может быть, даже электромобилем.
Сроки появления нового японского вседорожника не раскрываются.