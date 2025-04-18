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Новый угловатый внедорожник Honda с распашными дверями: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
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В начале 2000-х Honda выпустила на рынок внедорожник Element, построенный на платформе бестселлера CR-V. Машина получила угловатый внешний облик и необычные двери, открывающиеся в разные стороны. 

Экстравагантный автомобиль продержался на конвейере вплоть до 2011 года. Но, судя по последним слухам, вскоре будет возрожден в виде более современной модели.

Своим видением проекта нового Honda Element поделилось «заокеанское» издание «Motortrend», опубликовавшее первые неофициальные рендерные картинки пока несуществующего автомобиля.

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Патент нового внедорожного кемпера Honda (2024 год)

Цифровые дизайнеры в своей работе опирались на прошлогодний патент Honda, включавший в себя схематическое изображение некоего нового кемпера. Предполагается, что именно он будет основой для нового Element, а саму машину предложат в том числе с уникальным модулем для кемпинга. 

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Спекулятивный рендер Honda Element нового поколения

Авторы рендеров предполагают, что автомобиль сохранит фирменный дизайн старого «Элемент», в том числе его распашные двери, а также общий квадратный форм-фактор.

Спереди машине может достаться новая решетка радиатора, срисованная с других кроссоверов и внедорожников компании, крупные блоки светотехники, рельефный капот и бамперы с декоративными вырезами под воздуховоды. 

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Спекулятивный рендер Honda Element нового поколения

Корма автомобиля, показанного на неофициальных изображениях, получила еще более лаконичный вид с простыми на первый взгляд фонарями и дверью багажника, на которой выгравировано название «Element».

В самой Honda о потенциальном возрождении модели «Элемент» пока хранят молчание. Если проекту действительно собираются дать «зеленый свет», то машина с большой долей вероятности окажется гибридом, а, может быть, даже электромобилем. 

Сроки появления нового японского вседорожника не раскрываются. 

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Фото:Motortrend

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