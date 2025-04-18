Дилер выставил на продажу Ford F-350 «на ходулях» и тут же подвергся критике

В продаже в США появился грузовой пикап Ford F-350 2011 года, который пережил кардинальные модификации. Объявление выложил местный дилер из штата Пенсильвании и столкнулся с мгновенной негативной реакцией пользователей интернета.

Автомобиль, который можно сравнить лишь с внедорожником «на ходулях», оказался слишком высоким, чтобы заехать практически в любой гараж, но при этом низким с точки зрения дорожного просвета. Что еще интереснее, машина допущена для езды на дорогах общего пользования.

Модернизированный пикап Ford F-350, выставленный на продажу в США

Кто является автором этого странного на первый взгляд творения неизвестно, но он изменил F-350 практически до неузнаваемости. Машине достался новый турбокомплект, впускные коллекторы H&S Motorsports и воздухозаборник холодного воздуха S&B, а также кастомная выхлопная система.

Автомобиль использует лифт подвески и амортизаторы King Offroad, а также оборудован 20-дюймовыми колесами, обутыми в 41-дюймовые покрышки.

Кроме того, пикапу досталась собственная решетка радиатора, новые фары, другие задние фонари, бамперы с буксировочными петлями и полностью перешитый салон.

Пробег автомобиля составляет 66 тысяч 600 миль или около 107 тысяч км.

Сразу после публикации объявления с этим автомобилем раздел комментариев наполнился негативными реакциями. Вот только некоторые из них:

«Выглядит небезопасно для любой скорости»;

«Это преступление против человечности. Я бы не взял его, даже если бы его отдавали бесплатно»;

«В топку его».

Несмотря на комментарии нашлось несколько человек, готовых купить эту машину. На момент публикации этой статьи последней ставкой за монстроузный Ford F-350 была цена в 20 тысяч долларов или 1,6 миллиона рублей.