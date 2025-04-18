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Bugatti показала, где спрятала секретную клавишу скорости гиперкара Tourbillon

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 04 18 в 09.22.19

Компания Bugatti делает все по максимуму. И гиперкар Tourbillon не исключение. Первые поставки таких машин клиентам начнутся к 2026 году, а пока в Сеть то и дело просачиваются новые подробности об этом проекте.

Одно из открытий последних дней относительно Tourbillon связано с его знаменитой клавишей «Speed Key», которая открывает машине максимальную скорость.

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Салон Bugatti Tourbillon

Первоначально эта кнопка, как и в Veyron и Chiron, была спрятана в небольшую прорезь между сиденьем водителя и дверным порогом. Однако теперь, судя по всему, это решение было переосмыслено.

Благодаря совершенно новому монококу из углеродного волокна Bugatti пришлось переработать компоновку Tourbillon, разместив клавишу скорости в центральном тоннеле.

Bugatti Tourbillon Speed Key
Ниша, где расположится кнопка скорости Bugatti Tourbillon

Чтобы раскрыть весь потенциал машины, специальный ключ, спрятанный в нише, необходимо вставить в замочную скважину. С активированной системой Tourbillon способен развивать максимальную скорость в 445 километров в час, что на 65 км/ч больше, чем без «Speed Key».

Напомним, приводить в движение новинку Bugatti предстоит 8,3-литровому двигателю V16, выдающему 986 лошадиных сил мощности.

В помощи ему будут участвовать еще три электромотора, 8-скоростной «автомат» и аккумуляторная батарея емкостью 25 кВт/ч. Совокупная производительность всего этого тандема составляет впечатляющие 1775 лошадиных сил. 

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Фото:Bugatti

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