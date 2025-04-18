Nissan тайно работает над новым GT-R R36

Nissan GT-R поколения R35 отправлен на пенсию. В начале марта машину окончательно сняли с конвейера в Японии, не предусмотрев преемника. Но, судя по всему, это еще не конец славной истории культового суперкара. У машины есть шанс вернуться в строй относительно скоро, ведь работы над ней уже идут полным ходом.

По информации зарубежных инсайдеров, инженеры Nissan приступили к созданию нового поколения GT-R (R36) еще несколько лет назад.

На днях эти сведения подтвердил новый гендиректор компании Эван Эспиноса, заявив, что производство спортивных машин является «частью ДНК» Nissan. И отказываться от него бренд не собирается.

Концепт-кар Nissan Hyper Force

В одном из интервью журналистам топ-менеджер «Ниссан» сообщил, что название GT-R будет существовать в линейке компании и в будущем, а сам автомобиль должен быть одним из самых быстрых на треке (отсылка к 2008 году, когда Nissan GT-R R35 превзошел рекорд Porsche 911).

Пока никаких официальных подробностей о том, каким будет новое поколение GT-R нет. Одна из теорий заключается в том, что машина станет полностью электрической.

Концепт-кар Nissan Hyper Force

Впрочем, последняя статистика продаж в мире говорит о том, что спрос на электрокары начинает стагнировать, поэтому не исключено, что в конечном счете Nissan пересмотрит свой подход и сделает машину высокопроизводительным гибридом.

Сроки запуска нового поколения GT-R в продажу пока не раскрываются, но, скорее всего, появления такой машины стоит ждать не раньше, чем через несколько лет.