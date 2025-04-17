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Jeep создал прототип хардкорного внедорожника, который никогда не появится в продаже

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Jeep Trailcat concept 102

Jeep известен своими продвинутыми внедорожникам. Американский автопроизводитель выпускает множество моделей в этом сегменте, но недавно в честь 50-летия пасхального сафари на джипах компания подготовила концепт-кар с поистине хардкорными характеристиками.

Автомобиль получил название Trailcat и представляет собой суровый внедорожник, обладающий внушительной мощностью благодаря двигателю Hellcat V8.

Производительность мотора заявлена на отметке в 707 лошадиных сил, а сам ДВС может похвастать классическим ревом американского масклкара.

Jeep Trailcat concept 103

Помимо супермощного двигателя внедорожник выделяется расширенной колесной базой, коротким ветровым стеклом и огромными 39,5-дюймовыми шинами BFGoodrich Krawler T/A, а в качестве коробки передач в нем работает обычная «механика».

Jeep Trailcat concept 113

Теоретически Jeep Trailcat пришелся бы по нраву фанатам внедорожных вылазок, но выпускать машину на рынок компания не планирует. И дело даже не в его необычном внешнем виде, который напоминает скорее багги, нежели дорожную машину. 

Jeep Trailcat concept 104

В Jeep считают, что Trailcat слишком опасен из-за его чересчур производительного двигателя, низкого лобового стекла и крошечных дверей.

Мощность машины настолько велика, что вероятность ее опрокидывания превышает допустимые пределы. 

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Фото:Jeep

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