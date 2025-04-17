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Новое поколение Hyundai Elantra может удивить ретро-дизайном

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Компания Hyundai работает над новым поколением своего популярного седана Elantra/Avante. Недавно машину засняли в виде прототипа на дорожных тестах, а накануне независимые художники «Motorjason» лишили его камуфляжа с помощью компьютерных программ.

Судя по получившимся рендерам, новая Elantra/Avante может удивить своим внешним видом, который получит заметные отличия от всех предшественников.

В свежем поколении корейская 4-дверка может примерить ретро-мотивы, в значительной степени вдохновленные прототипом N Vision 74. 

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Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Elantra/Avante

Автомобилю может достаться кузов с покатой линией крыши и угловатыми формами, а также необычная светодиодная оптика, потайные дверные ручки, строгие бамперы и контрастная черная крыша. 

Несмотря на то, что дизайн Elantra/Avante может претерпеть драматические изменения, линейка его силовых агрегатов, скорее всего, останется неизменной. 

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Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Elantra/Avante

Нынешняя 4-дверка предлагается с несколькими вариантами двигателей, в том числе с 1,6-литровым бензиновым мотором, ДВС, работающим на природном газе, и даже гибридной силовой установкой. Ожидается, что вся эта троица будет перенесена в будущее поколение. 

Презентовать новинку Hyundai свежей генерации планируют в течение 2026 года. Первым рынком для нее станет Южная Корея, где машину назовут Avante, а затем автомобиль выберется в зарубежные страны под экспортным именем Elantra.

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Фото:Motorjason

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