Новое поколение Hyundai Elantra может удивить ретро-дизайном

Компания Hyundai работает над новым поколением своего популярного седана Elantra/Avante. Недавно машину засняли в виде прототипа на дорожных тестах, а накануне независимые художники «Motorjason» лишили его камуфляжа с помощью компьютерных программ.

Судя по получившимся рендерам, новая Elantra/Avante может удивить своим внешним видом, который получит заметные отличия от всех предшественников.

В свежем поколении корейская 4-дверка может примерить ретро-мотивы, в значительной степени вдохновленные прототипом N Vision 74.

Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Elantra/Avante

Автомобилю может достаться кузов с покатой линией крыши и угловатыми формами, а также необычная светодиодная оптика, потайные дверные ручки, строгие бамперы и контрастная черная крыша.

Несмотря на то, что дизайн Elantra/Avante может претерпеть драматические изменения, линейка его силовых агрегатов, скорее всего, останется неизменной.

Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Elantra/Avante

Нынешняя 4-дверка предлагается с несколькими вариантами двигателей, в том числе с 1,6-литровым бензиновым мотором, ДВС, работающим на природном газе, и даже гибридной силовой установкой. Ожидается, что вся эта троица будет перенесена в будущее поколение.

Презентовать новинку Hyundai свежей генерации планируют в течение 2026 года. Первым рынком для нее станет Южная Корея, где машину назовут Avante, а затем автомобиль выберется в зарубежные страны под экспортным именем Elantra.