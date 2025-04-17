Кроссовер Toyota за 750 тысяч рублей разочаровал реальным расходом топлива

Компания Toyota представила весной прошлого года новый недорогой кроссовер Urban Cruiser Taisor, который оказался одним из самых доступных SUV этого автопроизводителя в мире.

Машина, адресованная рынкам развивающихся стран, была построена на базе модели Suzuki Fronx и сейчас пользуется на своих рынках сбыта неплохим спросом.

На днях журналисты индийского портала «Autocarindia» решили проверить, насколько экономичным является Urban Cruiser Taisor, проведя его испытания в реальных условиях. Результаты теста оказались разочаровывающими.

Toyota Urban Cruiser Taisor

Согласно паспортным характеристикам, Toyota Urban Cruiser Taisor обладает средним расходом в 4,72-литра на 100 км. Однако в реальности цифры потребления горючего машиной оказались гораздо выше.

Испытания в естественной среде показали, что бюджетный кроссовер «Тойоты» потребляет на каждые 100 километров пути 9,2-литра бензина в городе и 6-литров бензина при езде по шоссе. Эти цифры заметно отличаются от тех, что заявляет японский автопроизводитель в своих официальных буклетах.

Напомним, Urban Cruiser Taisor комплектуется двумя вариантами двигателей: литровым турбомотором на 100 лошадиных сил и 1,2-литровым «атмосферником» на 90 л.с. Обоим двигателям положена 5-скоростная МКПП, а также «робот» и классическая АКПП.

Тест на экономичность в индии проходил кроссовер, оснащенный «наддувным» силовым агрегатом, работающим в связке с механической коробкой передач.

Цены на Toyota Urban Cruiser Taisor в Индии начинаются от 774 тысяч местных рупий или 750 тысяч рублей по нынешнему курсу.