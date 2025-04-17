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Кроссовер Toyota за 750 тысяч рублей разочаровал реальным расходом топлива

Текст: Михаил Романченко
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Компания Toyota представила весной прошлого года новый недорогой кроссовер Urban Cruiser Taisor, который оказался одним из самых доступных SUV этого автопроизводителя в мире.

Машина, адресованная рынкам развивающихся стран, была построена на базе модели Suzuki Fronx и сейчас пользуется на своих рынках сбыта неплохим спросом.

На днях журналисты индийского портала «Autocarindia» решили проверить, насколько экономичным является Urban Cruiser Taisor, проведя его испытания в реальных условиях. Результаты теста оказались разочаровывающими.

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Toyota Urban Cruiser Taisor

Согласно паспортным характеристикам, Toyota Urban Cruiser Taisor обладает средним расходом в 4,72-литра на 100 км. Однако в реальности цифры потребления горючего машиной оказались гораздо выше. 

Испытания в естественной среде показали, что бюджетный кроссовер «Тойоты» потребляет на каждые 100 километров пути 9,2-литра бензина в городе и 6-литров бензина при езде по шоссе. Эти цифры заметно отличаются от тех, что заявляет японский автопроизводитель в своих официальных буклетах. 

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Напомним, Urban Cruiser Taisor комплектуется двумя вариантами двигателей: литровым турбомотором на 100 лошадиных сил и 1,2-литровым «атмосферником» на 90 л.с. Обоим двигателям положена 5-скоростная МКПП, а также «робот» и классическая АКПП. 

Тест на экономичность в индии проходил кроссовер, оснащенный «наддувным» силовым агрегатом, работающим в связке с механической коробкой передач.

Цены на Toyota Urban Cruiser Taisor в Индии начинаются от 774 тысяч местных рупий или 750 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Autocarindia

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