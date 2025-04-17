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Знаменитый кроссовер Ferrari превратили в гоночный болид, который точно не понравится итальянцам

Текст: Алексей Шмидт
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Mansory Ferrari Purosangue 5 result22 scaled 1

Компания Mansory известна своим экстремальным стилем тюнинга, который многие считают излишним и портящим ДНК оригинальных автомобилей. Но, похоже, специалистов этого ателье это не волнует, ведь они снова сделали то, за что их критикуют.

На этот раз переделке подвергся знаменитый кроссовер итальянской компании Ferrari, известный как Purosangue. Весь стиль этой машины по традиции был выброшен в корзину, что явно придется не по нраву поклонникам этой модели.

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Ferrari Purosangue в тюнинге от Mansory

Автомобиль, названный Pugnator, получил сдержанный матовый черный цвет кузова, дополнив его имитацией углеродного волокна, покрывающего капот, бамперы боковые юбки и даже часть крыши. 

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Спереди кроссоверу Ferrari досталась затемненная решетка радиатора и заостренный передний бампер со сплиттером, идущий в комплекте с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями. 

Кроме того, машине добавили другой капот с лопастями и вентиляционными отверстиями, 22-дюймовые колеса спереди и 23-дюймовые сзади с черными и желтыми акцентами, кованые карбоновые расширители крыльев, а также замысловатый спойлер сзади и агрессивный диффузор с четырьмя патрубками выхлопа. 

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Внутри Purosangue обзавелся не менее диковинными изменениями, чем снаружи, получив новую отделку сидений, дверных панелей и торпедо, а также желтые ремни безопасности и крышу с рисунком звездного неба, как в Rolls-Royce.

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Перемены затронули не только внешность машины, но и ее механику. 6,5-литровый атмосферный мотор V12 кроссовера был доработан, чтобы выдавать 745 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента.

Сколько предстоит стоить переделанному Ferrari Purosangue пока неизвестно, но судя по объему доработок автомобиль точно не будет дешевым. 

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Фото:Mansory

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