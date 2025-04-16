Subaru представила новый кроссовер, способный проезжать без подзарядки более 400 км

Компания Subaru расширила портфолио своих полностью электрических моделей еще одним кроссовером, который расположится на ступеньку выше «паркетника» Solterra. Машина получила название Trailseeker (в переводе «Следопыт») и обладает собственным дизайном и оснащением.

Новинка Subaru использует два электромотора, обеспечивающих автомобилю полный привод и мощность 375 лошадиных сил. Батареи емкостью 72,7 кВт/ч достаточно для того, чтобы преодолевать без подзарядки свыше 400 км.

Subaru Trailseeker

С места до 100 км/ч новинка японского автопроизводителя разгоняется за 4,3-секунды, а ее дорожный просвет вкупе с внедорожными режимами снег/грязь, глубокий снег и другими обеспечивают машине отличные ездовые качества за пределами асфальта.

Подвеска и полный привод Trailseeker разрабатывались собственными силами инженеров Subaru, хотя в проекте участвовала и Toyota, у которой вскоре появится аналог этой модели.

Интерьер Subaru Trailseeker

Внутри автомобиля разместили 14-дюймовый сенсорный экран – самый большой из когда-либо устанавливавшихся в Subaru. Он работает в составе мультимедийной системы, поддерживающей беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Дополнительно для покупателей Trailseeker уже в базе будут доступны два порта USB-C и система беспроводной зарядки смартфона, а также система EyeSight ADAS.

В продажу новинка Subaru поступит в 2026 году, но ее живая премьера состоится гораздо раньше. Электрический кроссовер могут показать уже на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в эти выходные.