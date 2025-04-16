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Subaru представила новый кроссовер, способный проезжать без подзарядки более 400 км

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 2026 Subaru Trailseeker 1

Компания Subaru расширила портфолио своих полностью электрических моделей еще одним кроссовером, который расположится на ступеньку выше «паркетника» Solterra. Машина получила название Trailseeker (в переводе «Следопыт») и обладает собственным дизайном и оснащением.

Новинка Subaru использует два электромотора, обеспечивающих автомобилю полный привод и мощность 375 лошадиных сил. Батареи емкостью 72,7 кВт/ч достаточно для того, чтобы преодолевать без подзарядки свыше 400 км. 

Копия 2026 Subaru Trailseeker 2 1
Subaru Trailseeker

С места до 100 км/ч новинка японского автопроизводителя разгоняется за 4,3-секунды, а ее дорожный просвет вкупе с внедорожными режимами снег/грязь, глубокий снег и другими обеспечивают машине отличные ездовые качества за пределами асфальта.

Подвеска и полный привод Trailseeker разрабатывались собственными силами инженеров Subaru, хотя в проекте участвовала и Toyota, у которой вскоре появится аналог этой модели.

2026 Subaru Trailseeker 3
Интерьер Subaru Trailseeker

Внутри автомобиля разместили 14-дюймовый сенсорный экран – самый большой из когда-либо устанавливавшихся в Subaru. Он работает в составе мультимедийной системы, поддерживающей беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Дополнительно для покупателей Trailseeker уже в базе будут доступны два порта USB-C и система беспроводной зарядки смартфона, а также система EyeSight ADAS.

В продажу новинка Subaru поступит в 2026 году, но ее живая премьера состоится гораздо раньше. Электрический кроссовер могут показать уже на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в эти выходные. 

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Фото:Subaru

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