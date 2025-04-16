У легендарной модели Subaru Impreza имеется множество специальных версий, но далеко не всегда такие машины появляются в открытой продаже. Недавно это произошло с одним из экземпляров «Импрезы», известных как WRX STI S203.

Машину 2005 производственного года в варианте S – редкой модификации от Subaru Technica International, автомобили которых, как правило, выпускались ограниченными тиражами, собираются продать на аукционе «Collecting Cars».

На продажу выставили редкий Subaru Impreza WRX STI S203, выставленный на аукцион

Суммарно с конвейера сошло всего 555 экземпляров версии Impreza S203. Такие машины комплектовались 2-литровым двигателем EJ20 с увеличенным турбокомпрессором, титановой выхлопной системой, переделанным ЭБУ и перебалансированными внутренними компонентами.

Мощность двигателя инженерам Subaru удалось увеличить со стоковых 276 до 320 лошадиных сил, а ходовая часть машины подверглась установке регулируемых вручную амортизаторов с усиленными пружинами, распорок стоек спереди и сзади, а также более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.

Внутри «заряженный» японский седан использовал ковшеобразные сиденья из углеволокна фирмы Recaro и обладал спидометром, размеченным до максимальной скорости в 260 километров в час.

Внешне отличить модификацию S203 «Импрезы» можно было по 18-дюймовым колесам BBS, выкрашенным в золотой цвет тормозным суппортам, новому переднему сплиттеру и двойному заднему антикрылу.

Конкретно этот экземпляр Impreza WRX STI S203 имеет пробег в 136 тысяч км. Машина имеет незначительные потертости на кузове, но технически находится в хорошем состоянии.

Стоимость автомобиля на данный момент составляет 9 тысяч 600 фунтов стерлингов или 1 миллион 53 тысячи рублей. До конца торгов остается еще 2 дня, поэтому итоговая цена машины за это время еще может заметно вырасти.