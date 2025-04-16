На продажу выставили редкий Subaru Impreza WRX STI S203

У легендарной модели Subaru Impreza имеется множество специальных версий, но далеко не всегда такие машины появляются в открытой продаже. Недавно это произошло с одним из экземпляров «Импрезы», известных как WRX STI S203.
Машину 2005 производственного года в варианте S – редкой модификации от Subaru Technica International, автомобили которых, как правило, выпускались ограниченными тиражами, собираются продать на аукционе «Collecting Cars».
Суммарно с конвейера сошло всего 555 экземпляров версии Impreza S203. Такие машины комплектовались 2-литровым двигателем EJ20 с увеличенным турбокомпрессором, титановой выхлопной системой, переделанным ЭБУ и перебалансированными внутренними компонентами.
Мощность двигателя инженерам Subaru удалось увеличить со стоковых 276 до 320 лошадиных сил, а ходовая часть машины подверглась установке регулируемых вручную амортизаторов с усиленными пружинами, распорок стоек спереди и сзади, а также более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.
Внутри «заряженный» японский седан использовал ковшеобразные сиденья из углеволокна фирмы Recaro и обладал спидометром, размеченным до максимальной скорости в 260 километров в час.
Внешне отличить модификацию S203 «Импрезы» можно было по 18-дюймовым колесам BBS, выкрашенным в золотой цвет тормозным суппортам, новому переднему сплиттеру и двойному заднему антикрылу.
Конкретно этот экземпляр Impreza WRX STI S203 имеет пробег в 136 тысяч км. Машина имеет незначительные потертости на кузове, но технически находится в хорошем состоянии.
Стоимость автомобиля на данный момент составляет 9 тысяч 600 фунтов стерлингов или 1 миллион 53 тысячи рублей. До конца торгов остается еще 2 дня, поэтому итоговая цена машины за это время еще может заметно вырасти.