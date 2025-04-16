Как Toyota Camry получила свое название и почему в нем так много смысла

Toyota Camry – один из самых продаваемых автомобилей всех времен. На протяжении последних десятилетий этот седан был опорой для японского автопроизводителя и до сих пор считается представителем когорты самых качественных и выносливых машин в мире.

Но почему Toyota выбрала для этой модели имя Camry? Спойлер: название машины – это лингвистический поворот с неожиданно стильными корнями.

«Camry» – это не какое-то выдуманное слово, которое Toyota придумала случайно. Оно происходит от японского слова «канмури», что означает «корона».

Toyota Camry 10 поколения

Нейминг машин «Тойоты» с использованием слова «корона» является частью традиции автопроизводителя еще со времен появления его первого большого седана Crown, выпущенного в 1955 году. С тех пор японская компания поддерживает эту «королевскую» родословную названиями моделей:

Crown – корона;

Corona – в переводе с латыни «корона»

Corolla – в переводе с латыни «маленькая корона»;

Camry – англизированная фонетика слова «канмури» («корона»).

Но почему именно Camry? Toyota хотела, чтобы название ее глобальной модели было легкопроизносимым и легкозапоминаемым, а также имело тонкий намек на наследие автопроизводителя.

В итоге маркетологам компании удалось попасть в цель. Слово Camry было легко произносить на большинстве языков и других странах у него не было альтернативного неприятного значения, которое могло испортить имидж модели.

Сегодня на рынке представлено уже десятое по счету поколение Toyota Camry (XV80). Такие машины сейчас предлагаются в том числе на российском рынке и стоят от 4 миллионов рублей.