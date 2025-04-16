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Новый недорогой кроссовер Mazda показали со всех ракурсов

Текст: Михаил Романченко
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Одной из главных премьер этого года от компании Mazda является ее абсолютный бестселлер CX-5. Показать его в новом поколении собираются уже осенью, но на нем презентации SUV-моделей компактного класса автопроизводителя из Хиросимы не закончатся.

Через некоторое время ожидается официальный дебют еще менее габаритного и доступного «паркетника», который переберется в новую генерацию – CX-3. Как утверждают японские инсайдеры, автомобиль появится через пару лет.

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Спекулятивный рендер нового поколения Mazda CX-3

Портал «BestCarWeb» накануне выложил в Сеть неофициальные рендеры этой модели, показав ее со всех ракурсов. Судя по изображениям, компактной новинке «Мазда» предстоит получить внешнюю модернизацию по типу той, которая ожидается для его старшего родственника CX-5.

Автомобилю должна достаться переделанная оптика, новая решетка радиатора, а также другие бамперы и задние фонари. 

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Спекулятивный рендер нового поколения Mazda CX-3

Заметить разницу между актуальным CX-3 и новым можно будет даже сбоку. В реформенной модели пластиковый обвес на арках и порогах выкрасят в цвет кузова. 

Механические изменения машины пока не подтверждены, но ходят слухи, что ей будет положена определенная электрификация.

В будущем в распоряжении Mazda будет два силовых агрегата, подходящих для такого формата кроссовера: подзаряжаемый гибрид с использованием роторного мотора, а также чистый электромотор. Один из них может дебютировать в новой CX-3 наряду с актуальной линейкой бензиновых ДВС Skyactiv-G. 

Презентовать новое поколение Mazda CX-3 собираются ближе к 2027 году. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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