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Грозный соперник Toyota RAV4 от Mazda появится уже этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mazda один за другим выпускает крупные вседорожники, но компактные модели пока обходит стороной. Однако продолжаться долго будет недолго. В ближайшее время грядет целая серия премьер небольших автомобилей, открыть которую предстоит главному бестселлеру марки – CX-5.

Японский портал «BestCarWeb» сообщает, что новая Mazda CX-5 будет представлена уже осенью этого года на выставке Japan Mobility Show 2025. Машину видят как грозного конкурента Toyota RAV4 нового поколения, который должен появиться в начале 2026 года. 

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Спекулятивный рендер Mazda CX-5 нового поколения (BestCarWeb)

Ожидается, что с переходом в третью генерацию CX-5 сохранит прежний форм-фактор и основные черты дизайна, но получит точечные изменения во внешности. Переделке подвергнется его головная оптика, решетка радиатора, бамперы, дверь багажника и задние фонари, а также большая часть интерьера.

Длина автомобиля должна составить 4,6-метра, ширина – 1,8-метра и высота – 1,7-метра. 

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Продавать машину собираются в гибридной модификации, разработанной собственными силами инженеров из Хиросимы.

На первых порах предлагать новый CX-5 планируют с 2,5-литровым мотором e-SkyActiv G. Это 4-цилиндровый мягкий-гибрид, уже использующийся в моделях CX-30 и Mazda3 в Европе.

К зиме 2026 года инженеры Mazda подготовят собственную полноценную гибридную систему, отказавшись от подобной технологии, которая сейчас заимствуется у Toyota. Силовая установка получит название SkyActiv-Z и будет построена вокруг того же 2,5-литрового бензинового «атмосферника».

Ожидается, что она обеспечит новому CX-5 не только заметно сниженный уровень расхода топлива, но и увеличенную мощность. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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