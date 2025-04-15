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Семиместный минивэн Nissan трансформировался в американизированный ретро-фургон

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2024 Cals Motors Sonova 1

Компания «Cal’s Motor», специализирующаяся на тюнинге в американском стиле, выпустила новую модель, получившую название Sonova. Машина представляет собой адаптацию 7-местного минивэна Nissan NV200 Vanette в нечто вроде ретро-фургона, который при желании можно превратить в импровизированный кемпер.

Главные отличия Sonova от оригинальной модели Nissan кроется в дизайне. Машину стилизовали под автофургон с калифорнийскими пляжными мотивами. 

Автомобилю досталась квадратная светодиодная оптика, хромированная решетка радиатора, собственный бампер и передняя панель, вдохновленная моделями Chevrolet Astro и Dodge Van.

2024 Cals Motors Sonova 2

Кроме всего этого Sonova щеголяет дисками, выполненными в ретро-стилистике, и необычной двухцветной окраской. 

Для автомобиля доступно сразу три пакета. Базовый Drive Mode включает в себя обычный салон на 5 пассажиров. В варианте Living Mode машине добавляется откидной столик с диванами, расположенными лицом к лицу, а в модификации Bed Mode сиденья минивэна можно трансформировать в удобную двухспальную кровать. 

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Технически автомобиль не отличается от оригинального Nissan NV200 Vanette и может использовать один из его широкого набора двигателей: от бензиновых 1,5, 1,6 и 2-литровых моторов (HR15DE, HR16DE и MR20 DE) до дизельного силового агрегата K9K.

Обычный минивэн Sonova стоит в Японии от 4,3-миллиона иен или 2,5 миллиона рублей. Вариант Bed Mode добавляет к его стоимости 550 тысяч иен или 318 тысяч рублей.

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Фото:Cal’s Motor

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