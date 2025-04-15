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5-метровый кроссовер Kia вот-вот сменит поколение: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2026 kia telluride hybrid gets rendered based on spies complements the hyundai palisade 249964 1 1

У большого кроссовера Kia Telluride есть родственник Hyundai Palisade, который не так давно пережил смену поколений. Теперь то же самое предстоит сделать и ему самому, причем сделать это он может уже в ближайшее время. 

Портал «TopElectricSUV» на днях спрогнозировал изменения в экстерьере этой модели, опубликовав ее неофициальные рендеры. Изображения готовились с оглядкой на шпионские фотографии прототипов Telluride, колесящих по дорогам общего пользования еще с середины прошлого года.

Независимые художники предполагают, что во второй генерации 5-метровый кроссовер Kia переживет существенные доработки по части внешности, обзаведясь более угловатым дизайном. 

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Неофициальный рендер нового поколения Kia Telluride

Машине могут достаться пересмотренные блоки фар, которые выполнят с оглядкой на модели электрической SUV-линейки Kia, а также новая более широкая решетка радиатора, пересмотренные бамперы и потайные ручки дверей.

Часть изменений произойдет в том числе внутри автомобиля, но рендеров салона реформенного Telluride пока не существует.

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Шпионское фото прототипа нового поколения Kia Telluride

Вместо этого журналисты пишут о том, что машина обзаведется новым селектором трансмиссии, установленным на рулевой колонке, 12,3-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также более качественными материалами отделки.

Продавать кроссовер собираются с новым гибридным силовым агрегатом, который ранее дебютировал во втором поколении родственного Hyundai Palisade.

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Это 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, работающий в связке с электрическим двигателем, совокупно выдавая 329 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 6-скоростной автоматической коробке передач, а также системе 2WD или 4WD в зависимости от выбора покупателя.

Презентация нового поколения Kia Telluride запланирована на 2025 год. 

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Фото:TopElectricSUV

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