5-метровый кроссовер Kia вот-вот сменит поколение: первые изображения

У большого кроссовера Kia Telluride есть родственник Hyundai Palisade, который не так давно пережил смену поколений. Теперь то же самое предстоит сделать и ему самому, причем сделать это он может уже в ближайшее время.

Портал «TopElectricSUV» на днях спрогнозировал изменения в экстерьере этой модели, опубликовав ее неофициальные рендеры. Изображения готовились с оглядкой на шпионские фотографии прототипов Telluride, колесящих по дорогам общего пользования еще с середины прошлого года.

Независимые художники предполагают, что во второй генерации 5-метровый кроссовер Kia переживет существенные доработки по части внешности, обзаведясь более угловатым дизайном.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Telluride

Машине могут достаться пересмотренные блоки фар, которые выполнят с оглядкой на модели электрической SUV-линейки Kia, а также новая более широкая решетка радиатора, пересмотренные бамперы и потайные ручки дверей.

Часть изменений произойдет в том числе внутри автомобиля, но рендеров салона реформенного Telluride пока не существует.

Шпионское фото прототипа нового поколения Kia Telluride

Вместо этого журналисты пишут о том, что машина обзаведется новым селектором трансмиссии, установленным на рулевой колонке, 12,3-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также более качественными материалами отделки.

Продавать кроссовер собираются с новым гибридным силовым агрегатом, который ранее дебютировал во втором поколении родственного Hyundai Palisade.

Это 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, работающий в связке с электрическим двигателем, совокупно выдавая 329 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 6-скоростной автоматической коробке передач, а также системе 2WD или 4WD в зависимости от выбора покупателя.

Презентация нового поколения Kia Telluride запланирована на 2025 год.