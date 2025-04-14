Toyota Sienna собирается лучше бороться с Honda Odyssey и Kia Carnival

Первое поколение минивэна Toyota Sienna появилось на свет в конце 90-х, а в 2020-м году автомобиль добрался до четвертой генерации.

Сейчас инженеры из Японии работают над обновлением этой популярной модели, которая продается в Штатах огромными тиражами. Ожидается, что оно позволит этому вэну успешнее бороться с конкурентами Honda Odyssey и Kia Carnival.

Пофантазировать на тему дизайна реформенной «Сиенна» взялась цифровая студия «Digimods Design», опубликовавшая неофициальные рендеры рестайлингового автомобиля.

Неофициальный рендер обновленной Toyota Sienna

По задумке авторов изображений, новая Sienna получит переосмысление своего оригинального дизайна. Машина может унаследовать «передок» у линейки моделей Crown и гибрида Prius с характерными С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и переделанным бампером.

Боковины автомобиля, скорее всего, останутся без изменений, чего не скажешь о его корме. Задние фонари новой «Сиенны» могут подвергнуться кардинальному редизайну, превратившись из больших кластеров в один узкий блок, проходящий через всю дверь багажника.

Неофициальный рендер обновленной Toyota Sienna

Построить реформенный минивэн Sienna собираются на архитектуре TNGA-K. С модернизацией машина может увеличиться в габаритах, а значит прибавить во вместительности.

Длина автомобиля должна растянуться до 5,2-метров, ширина до 2-метров, а высота до 1,8-метров.

Приводить в движение новую Sienna, скорее всего, будет актуальная гибридная силовая установка, построенная вокруг 2,5-литровой бензиновой «четверки». По слухам, список агрегатов минивэна могут расширить подключаемой гибридной системой или даже чистым электромотором.

Презентация реформенного минивэна Toyota Sienna запланирована на следующий год.