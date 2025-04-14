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Toyota Sienna собирается лучше бороться с Honda Odyssey и Kia Carnival

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Первое поколение минивэна Toyota Sienna появилось на свет в конце 90-х, а в 2020-м году автомобиль добрался до четвертой генерации.

Сейчас инженеры из Японии работают над обновлением этой популярной модели, которая продается в Штатах огромными тиражами. Ожидается, что оно позволит этому вэну успешнее бороться с конкурентами Honda Odyssey и Kia Carnival.

Пофантазировать на тему дизайна реформенной «Сиенна» взялась цифровая студия «Digimods Design», опубликовавшая неофициальные рендеры рестайлингового автомобиля.

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Неофициальный рендер обновленной Toyota Sienna

По задумке авторов изображений, новая Sienna получит переосмысление своего оригинального дизайна. Машина может унаследовать «передок» у линейки моделей Crown и гибрида Prius с характерными С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и переделанным бампером.

Боковины автомобиля, скорее всего, останутся без изменений, чего не скажешь о его корме. Задние фонари новой «Сиенны» могут подвергнуться кардинальному редизайну, превратившись из больших кластеров в один узкий блок, проходящий через всю дверь багажника.

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Неофициальный рендер обновленной Toyota Sienna

Построить реформенный минивэн Sienna собираются на архитектуре TNGA-K. С модернизацией машина может увеличиться в габаритах, а значит прибавить во вместительности. 

Длина автомобиля должна растянуться до 5,2-метров, ширина до 2-метров, а высота до 1,8-метров. 

Приводить в движение новую Sienna, скорее всего, будет актуальная гибридная силовая установка, построенная вокруг 2,5-литровой бензиновой «четверки». По слухам, список агрегатов минивэна могут расширить подключаемой гибридной системой или даже чистым электромотором. 

Презентация реформенного минивэна Toyota Sienna запланирована на следующий год.

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Фото:Digimods Design

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