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Toyota готовит маленький бюджетный хэтчбек, разработанный вместе с Suzuki

Текст: Ростислав Архипов
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Копия Toyota Starlet 1024x768 1

В 2023 году Toyota объявила, что снимает с производства недорогую малолитражку Passo. Бюджетный японский хэтчбек, представлявший собой аналог Daihatsu Boon, не получил замены. Но, как оказалось, ненадолго. 

По новой информации, пришедшей из Японии, Toyota готовится выпустить доступную компактную 5-дверку, которая, как ожидается, получит знакомое для многих фанатов продукции этой японской марки название – Starlet. Более того, разработкой этого проекта будет заниматься не только «Тойота», но и Suzuki. 

Ранее в Сети появился первый неофициальный рендер такого хэтчбека, судя по которому автомобиль может получить классический дизайн, представляющий собой нечто среднее между моделями Aygo X и Yaris. 

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Неофициальный рендер нового Toyota Starlet

В модельной линейке новинка Toyota должна занять пустующее место под Yaris и получить длину в 3670 мм, а также колесную базу в 2500 мм. 

Продавать автомобиль собираются как в обычной, так и высокопроизводительной версии GR. Первая будет комплектоваться литровым 3-цилиндровым двигателем, работающим в составе бензино-электрической гибридной системы. 

«Заряженная» модификация GR может получить под капот 1,3-литровый 3-цилиндровый турбомотор на 150 л.с., работающий в связке с 6-скоростной МКПП.

Учитывая сотрудничество с Suzuki в этом проекте, аналогичная модель впоследствии появится и в портфолио этого автопроизводителя, но, скорее всего, уже с собственным дизайном и немного позднее.

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Фото:Соцсети

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