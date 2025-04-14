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Toyota готовит к выпуску GR Sport-версию кроссовера Corolla

Текст: Алиса Шашкова
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Японский автопроизводитель Toyota готовится к выпуску новой вариации своего популярного компактного кроссовера GR Sport. Машина, представленная на автосалоне в Бангкоке, должна появиться в продаже уже в мае этого года.

«Оспортивленному» автомобилю предстоит отличиться от своей обычной модификации более агрессивной внешностью.

«Паркетнику» должны достаться эксклюзивные бамперы спереди и сзади, красные тормозные суппорты, и шильдики на кузове, говорящие о том, что это машина от ателье Gazoo Racing (GR).

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Toyota Corolla GR Sport

Другие изменения в популярном SUV Toyota, которые могут произойти в его модификации «под спорт», включат: появление у машины специальных 19-дюймовых колесных дисков, обутых в покрышки Yokohama, улучшенной шумоизоляции, перелицованного интерьера с декором из алюминиевых вставок, а также спортивных настроек рулевого управления. 

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Приводить в движение Corolla Cross GR Sport предстоит тому же гибридному мотору на базе 2-литрового ДВС, который устанавливается в хэтчбек Toyota Prius.

Атмосферный мотор будет работать в паре с двумя электрическими двигателями и системой полного привода. Совокупная отдача такой связки составит 199 лошадиных сил.

Стоимость машины будет начинаться от 37 тысяч 400 долларов или 3,1 миллиона российских рублей при пересчете на отечественную валюту.  

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Фото:Toyota

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