Subaru Forester разочаровал расходом топлива в гибридной модификации

Гибридные автомобили за последние три десятилетия прошли долгий путь и создавались в первую очередь ради того, чтобы экономить топливо. Но, как показала практика, далеко не все из них обеспечивают те характеристики с точки зрения расхода горючего, на которые надеются их покупатели.

Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) опубликовала итоги недавнего раунда программы испытаний машин в реальных условиях, где один из протестированных автомобилей удивил неожиданно плохими результатами.

Этой моделью оказался кроссовер Subaru Forester (предыдущего поколения). В паспортных характеристиках этой модели говорится, что ее гибридный вариант потребляет на 9,5% меньше бензина, чем обычная версия.

Гибридная версия Subaru Forester 5 поколения

Однако тесты в реальных условиях показали, что это не так и гибридная машина не только не экономичнее варианта с простым ДВС, но и даже более прожорлива, тратя на каждые 100 км пути на 0,2-литра больше горючего (+2,8%).

В итоге Forester оказался единственным из протестированных гибридных автомобилей, где в реальных испытаниях бензино-электрический вариант машины имел больший расход топлива, чем простая модификация без электрического довеска.

Гибридная версия кроссовера Toyota Kluger

Что касается лучшей модели по этому показателю, то в последних тестах победителем в этой категории оказался кроссовер Toyota Kluger, в гибридном исполнении потребляющий на 2,7-литра бензина меньше, чем в простой версии.

Что интересно, в самой Toyota указывают точно такой же результат в паспортных характеристиках этой машины.