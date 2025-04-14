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Маленький популярный хэтчбек Toyota готовится стать похожим на Prius

Текст: Михаил Романченко
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Актуальное, четвертое поколение хэтчбека Toyota Yaris, появилось осенью 2019 года, перебравшись на новую платформу. С того времени машина прошла через несколько модернизаций, а теперь ей предстоит пережить более существенный рестайлинг, который может заметно изменить ее внешний облик.

Портал «Auto-Moto» предполагает, что с обновлением одна из самых популярных субкомпактных моделей Toyota в мире может обзавестись более современным дизайном, выполненным с оглядкой на последние новые модели японской компании.

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Актуальный Toyota Yaris

Перемены должны затронуть переднюю часть кузова небольшой 5-дверки, которую перелицуют до уровня, неотличимого от старшего родственника Toyota Prius.

«Ярису» могут достаться похожие узкие бумерангообразные фары, объединенные к низу узкой светодиодной полосой. По их сторонам расположатся пиксельные огни поворотников, а бампер получит два фальш-воздухозаборника, добавляющие машине спортивности. 

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Спекулятивное рендерное изображение обновленного Toyota Yaris

Часть изменений в автомобиле может произойти в том числе в его салоне, но какие конкретно перемены ждут интерьер нового Yaris пока неизвестно.

А вот с технической стороной машины все выглядит вполне очевидно. Toyota вряд ли возьмется резко пересматривать механическую сторону своего популярного хэтчбека и, скорее всего, сохранит в его моторной линейке гибридные двигатели мощностью 116 и 130 лошадиных сил соответственно. Максимум, чего можно от них ожидать, оптимизацию для улучшенной топливной экономичности. 

Версия GR Yaris также находится в повестке, но появится позднее обычного варианта этого хэтчбека, премьера которого запланирована на 2026 год.

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Фото:Auto-Moto

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