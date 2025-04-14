Новый большой минивэн Nissan появится раньше, чем все думали

Актуальное поколение минивэна Nissan Elgrand появилось в 2010 году и с тех пор успело заметно устареть на фоне своих конкурентов. Предвестником долгожданной новой генерации этой модели стал концепт Hyper Tourer, представленный на шоу японской мобильности 2023 года.

Примерно тогда же стало известно, что новый Elgrand появится через 4 года, но, похоже, премьера машины может состояться даже раньше.

Nissan Elgrand актуального поколения

По данным японского инсайдерского портала «BestCarWeb», разработка нового поколения Nissan Elgrand идет опережающими темпами и автомобиль может увидеть свет уже в начале 2026 года.

Если верить неофициальным рендерам этой модели, машине достанется современный внешний облик с пиксельными фарами, широкой решеткой радиатора и скрытыми в кузове дверными ручками.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand

Длина реформенного минивэна, построенного на новой платформе CMF-C/D, может составить 5-метров, а ширина и высота оказаться равными 1,9-метрам соответственно при колесной базе в 3-метра.

Приводить в движение новый Elgrand, скорее всего, предстоит новейшей гибридной системе e-Power, включающей в себя 1,5-литровый рядный 3-цилиндровый турбомотор с переменной степенью сжатия (VC).

Аналогичный силовой агрегат сейчас используется в кроссовере X-Trail, но в более тяжелом минивэне показатели его мощности и крутящего момента будут увеличены. Продавать Elgrand будут в полноприводной версии с «умной» электронной системой 4WD e-4ORCE.

Предварительная цена машины в Японии составит от 6 до 8 миллионов иен или 3,5 – 4,7 миллиона рублей по действующему курсу.